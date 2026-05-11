Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso una dura condanna nei confronti dell'Unione Europea, accusandola di un "fallimento morale" in seguito all'approvazione di nuove sanzioni. Le misure punitive europee sono state dirette specificamente contro i coloni considerati violenti in Cisgiordania e, contestualmente, contro membri di Hamas. La dichiarazione del premier, diffusa dal suo ufficio l'11 maggio 2026, ha evidenziato una profonda spaccatura diplomatica.

Netanyahu ha affermato con forza che, mentre Israele e gli Stati Uniti stanno "facendo il lavoro sporco dell'Europa" nella lotta per la civiltà contro quelli che ha definito "pazzi jihadisti" in Iran e in altre regioni, l'Unione Europea avrebbe "messo a nudo il suo fallimento morale".

Questa accusa si basa sull'idea che l'UE stia "equiparando falsamente i cittadini israeliani ai terroristi di Hamas", una posizione che il leader israeliano ha respinto con veemenza.

La posizione intransigente del premier israeliano giunge dopo che i ministri degli Esteri dell'Unione Europea hanno formalmente approvato un pacchetto di misure restrittive. Tali provvedimenti sono stati indirizzati verso individui ritenuti responsabili di atti di violenza nei territori della Cisgiordania, parallelamente alle sanzioni già in vigore o rafforzate contro esponenti di Hamas. Netanyahu ha definito "inaccettabile" la decisione di "sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria", utilizzando la denominazione ebraica per la Cisgiordania, sottolineando la sua ferma opposizione a tali politiche.

Il primo ministro ha inoltre rincarato la dose, dichiarando che "i tentativi dell'Ue di sanzionare i civili israeliani sono un ulteriore segno di debolezza e non avranno successo". Questa affermazione riflette la convinzione che le sanzioni non solo siano ingiuste, ma anche inefficaci nel raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Unione Europea, suggerendo una mancanza di comprensione della realtà sul campo.

Le sanzioni europee: obiettivi e meccanismi

Le sanzioni mirate imposte dall'Unione Europea colpiscono alcuni coloni israeliani specificamente accusati di aver commesso violenze contro la popolazione palestinese residente in Cisgiordania. Le misure adottate prevedono il congelamento dei beni di questi individui e l'applicazione di un divieto di viaggio, impedendo loro l'ingresso nei Paesi membri dell'UE.

Contestualmente, l'Unione ha ribadito e confermato le sanzioni già in essere nei confronti di membri di Hamas, rafforzando la sua posizione contro le organizzazioni ritenute responsabili di atti terroristici.

Contesto delle misure e motivazioni strategiche

Il Consiglio dell'Unione Europea ha chiarito che l'adozione di queste sanzioni è volta a contrastare le azioni di individui che, con il loro operato, sono considerati una minaccia diretta alla pace, alla sicurezza e alla stabilità dell'intera regione. La decisione è stata presa all'unanimità da tutti i ministri degli Esteri dei Paesi membri, evidenziando un fronte comune europeo sulla questione. Essi hanno enfatizzato la necessità impellente di fornire una risposta concreta e decisa agli episodi di violenza che sono stati documentati nei territori occupati, ritenuti destabilizzanti per il processo di pace.

Queste misure si inseriscono in un più ampio quadro di iniziative europee, il cui scopo è quello di promuovere attivamente la sicurezza e garantire il pieno rispetto del diritto internazionale nei territori interessati dal prolungato conflitto israelo-palestinese. L'UE mira così a esercitare una pressione diplomatica e economica per favorire una de-escalation delle tensioni e tutelare i diritti umani nella regione.