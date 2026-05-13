Il Comune di Pomigliano d'Arco ha avviato un'importante indagine esplorativa, comunicata il 13 maggio 2026, per raccogliere le manifestazioni di interesse di cittadini e attività produttive. L'obiettivo è valutare la possibilità di introdurre future agevolazioni sulla Tari, la tassa sui rifiuti, offrendo potenziali riduzioni o esenzioni dal pagamento. Questa mossa strategica mira a comprendere meglio le esigenze del tessuto sociale ed economico locale. Le condizioni specifiche per accedere a tali benefici saranno definite in una fase successiva.

L'Amministrazione comunale ha sottolineato il carattere preliminare di questa fase, considerandola essenziale per stimare il numero e la tipologia dei potenziali beneficiari. Possono presentare domanda sia i cittadini sia i titolari di attività produttive che ritengano di possedere i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni. Attraverso questa consultazione, il Comune intende acquisire una panoramica chiara delle necessità e delle aspettative della comunità. È fondamentale chiarire che questa raccolta di manifestazioni di interesse non conferisce un diritto automatico all'ottenimento di riduzioni o esenzioni, ma costituisce uno strumento conoscitivo per la programmazione di future misure.

L'iniziativa per le agevolazioni Tari

La decisione di avviare questa indagine esplorativa è stata motivata dalla volontà di ottimizzare la pianificazione delle risorse e di individuare con precisione le categorie che potrebbero trarre vantaggio dalle agevolazioni Tari. Il Comune invita tutti i soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse, seguendo attentamente le modalità specificate nell'avviso ufficiale disponibile sul sito istituzionale. Questo approccio proattivo permetterà all'ente locale di strutturare interventi mirati e sostenibili nel tempo. L'obiettivo primario è raccogliere dati concreti e utili per la successiva definizione dei criteri e delle procedure di accesso ai benefici, che verranno stabiliti tramite appositi atti amministrativi.

È stato ribadito con chiarezza che la raccolta delle manifestazioni di interesse non genera alcun diritto acquisito all'ottenimento dell'agevolazione. Essa rappresenta, piuttosto, uno strumento fondamentale per l'Amministrazione, utile a valutare l'effettiva domanda e le esigenze del territorio in relazione alle possibili riduzioni della tassa sui rifiuti. Tale precisazione è volta a gestire correttamente le aspettative e a garantire la trasparenza del processo amministrativo.

Cos'è la Tari: contesto e finalità

La Tari, la tassa comunale sui rifiuti, è stata introdotta nel sistema normativo italiano con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013. La sua funzione principale è finanziare interamente i costi associati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Questo tributo locale è quindi essenziale per assicurare la sostenibilità e l'efficienza di un servizio pubblico fondamentale per la qualità della vita cittadina. Ogni singolo Comune ha la facoltà di stabilire annualmente le proprie tariffe e di prevedere specifiche riduzioni o esenzioni. Queste possono essere destinate a determinate categorie di utenti, basandosi su precisi criteri socio-economici o su situazioni particolari, come ad esempio condizioni di disagio economico.

Le modalità di applicazione della Tari e l'eventuale concessione di agevolazioni sono disciplinate dal regolamento comunale, il quale recepisce le direttive della normativa nazionale. L'iniziativa intrapresa dal Comune di Pomigliano d'Arco si inserisce pienamente in questo contesto normativo, con l'intento specifico di valutare la fattibilità e l'efficacia di misure concrete a sostegno sia dei cittadini sia delle imprese locali. L'Amministrazione di Pomigliano d'Arco dimostra così un impegno concreto nel supportare la propria comunità, cercando soluzioni per alleggerire il carico fiscale dove possibile.