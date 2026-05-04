Nei primi tre giorni di disponibilità delle dichiarazioni dei redditi precompilate, si è registrato un notevole afflusso di utenti, con oltre un milione e seicentomila contribuenti che hanno effettuato l'accesso. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha fornito questi dati durante un suo intervento al Forum ANSA. Carbone ha inoltre specificato che una percentuale significativa, pari all'80% di questi accessi, ha riguardato la versione semplificata della dichiarazione precompilata, evidenziando una chiara preferenza per questa modalità da parte dei cittadini.

Un percorso di crescita e l'orgoglio dell'Agenzia

Questo importante traguardo, con milioni di accessi in pochi giorni, è stato definito un motivo di orgoglio per l'Agenzia delle Entrate. Il direttore Carbone ha voluto rimarcare come il servizio abbia subito una notevole evoluzione nel corso degli anni, consolidando la sua posizione come strumento fondamentale per i contribuenti. A riprova di questa crescita, si ricorda che nel 2015, anno del suo debutto, la dichiarazione precompilata contava 1,4 milioni di adesioni. Dopo poco più di un decennio, nel 2025, il numero di contribuenti che hanno scelto di avvalersi di questa opzione è balzato a ben 5 milioni e 400 mila, testimoniando un'adozione sempre più ampia e una fiducia crescente nel sistema.

Il ruolo chiave dell'Agenzia e la fiducia nella digitalizzazione

L'Agenzia delle Entrate, in quanto ente pubblico italiano con il compito di gestire, accertare e riscuotere le imposte, ha sviluppato la dichiarazione dei redditi precompilata con l'intento primario di semplificare gli oneri fiscali per i cittadini. Questa innovazione permette ai contribuenti, in particolare alla vasta platea di lavoratori dipendenti e pensionati, di accedere a una dichiarazione già parzialmente compilata direttamente dall'Agenzia. L'obiettivo è duplice: da un lato, ridurre drasticamente la possibilità di errori nella compilazione; dall'altro, rendere l'intero processo di presentazione delle dichiarazioni più agevole e intuitivo per tutti.

L'ampia e crescente adesione a questo servizio, come sottolineato dal direttore Carbone, è una chiara dimostrazione della fiducia dei cittadini nei confronti della digitalizzazione dei servizi fiscali offerti. In questo contesto, la disponibilità e la facilità d'uso della versione semplificata della precompilata hanno rappresentato un fattore determinante, contribuendo in maniera significativa all'impennata degli accessi registrati fin dai primi giorni di apertura della piattaforma dedicata.