Il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili ha registrato una significativa diminuzione per il mese di aprile 2026, attestandosi a 121,05 centesimi di euro per metro cubo. Questa riduzione complessiva, pari al 7,6% rispetto al mese precedente di marzo, è stata comunicata da Arera e interessa una platea di circa 2,3 milioni di clienti che rientrano nel Servizio di tutela della vulnerabilità. La variazione al ribasso del prezzo finale per questi consumatori è stata determinata principalmente dal calo del costo della materia prima gas sul mercato all'ingrosso.

Dettagli sulla variazione della tariffa

Il principale fattore che ha contribuito a questo calo tariffario è la sensibile diminuzione del prezzo della materia prima gas. Nello specifico, la componente del prezzo del gas destinata a coprire i costi di approvvigionamento (identificata come C _MEM,m), la cui determinazione avviene come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead), è scesa ad aprile 2026 al valore di 46,01 euro al Megawattora. Questo dato rappresenta un calo dell’11,7% se confrontato con i 52,12 euro al Megawattora registrati nel mese di marzo. È opportuno sottolineare che, nel mese di febbraio, prima dell’inizio del conflitto in Iran avvenuto il 28 febbraio, la quotazione della materia prima si attestava a 35,21 euro al Megawattora.

Modalità di aggiornamento e valori pubblicati

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) segue una procedura consolidata per l'aggiornamento della componente C _MEM,m, provvedendo alla sua pubblicazione entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di aprile 2026, i valori specifici pubblicati per la sola materia prima gas sono stati dettagliati come segue: 12,781028 euro per Gigajoule, 0,492325 euro per metro cubo standard e 46,0117 euro per Megawattora. Questi valori sono stati calcolati considerando forniture di gas naturale con un potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 Gigajoule per metro cubo standard. Si ricorda che tutte le informazioni aggiornate relative alle bollette di elettricità e gas sono prontamente consultabili sul sito ufficiale di Arera, garantendo trasparenza e accessibilità per tutti gli utenti.