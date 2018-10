L'hashtag Instagramdown ha iniziato a spopolare su Twitter questa mattina, mercoledì 3 ottobre 2018, quando vi sono stati numerosi problemi con il noto social: era infatti impossibile aggiornare il feed e caricare nuovi post. Sono in molti ad aver controllato la propria connessione, a essere usciti e rientrati nell'applicazione pensando a un problema temporaneo, ma a quanto pare il guasto si è dimostrato essere ben più grosso. Cinguettio dopo cinguettio gli utenti hanno segnalato su Twitter il loro disagio, ma anche informato gli altri sulla possibile entità del problema. In diverse parti d'Italia, infatti, il social non funzionava. Il guasto sembrava, però, ben più ampio tanto da comprendere alcune zone dell'Europa e altri Paesi nel mondo e alcuni tweet sono giunti da Sidney, altri dalla più vicina Svizzera.

Il blocco di Instagram [VIDEO] è inspiegabile, ma l'allarme è rientrato. Secondo le prime stime il 48% delle ultime segnalazioni da parte degli utenti riguardava l'impossibilità di aggiornare i feed, il 32%, invece, quella di entrare nel proprio account. L'applicazione non dava segnali né da pc, né da cellulare.

Instagramdown: i commenti degli utenti

Come hanno preso gli italiani questo nuovo disservizio del popolare social network? Ebbene su Twitter si possono leggere commenti davvero esilaranti. Come al solito il panico dilaga, ma con Instagram down c'è chi dice che sia aumentata la produttività e che probabilmente in questi momenti la gente stia lavorando, in ufficio, più del solito. C'è anche chi, invece, non sapendo cosa fare, ammette di aver iniziato a guardare il mondo che lo circonda e a salutare i vicini di casa o a parlare con i componenti della propria famiglia.

Fra i commenti più popolari emergono quelli dei vip, tra cui Francesco Facchinetti che ha segnalato il disservizio di Instagram [VIDEO] dando così il buongiorno ai suoi fan: "Come iniziare male la giornata #Instagramdown",

Altri post ironici? C'è chi ha immediatamente pensato ai vari influencer e a come avrebbero potuto godere di una giornata di vacanza inattesa, ma c'è anche chi, in maniera più "pessimista", ha ritenuto possibile che, visto il disagio provocato dal disservizio, Chiara Ferragni potesse aver bisogno di richiedere immediatamente il reddito di cittadinanza perché disoccupata.

Tanti i commenti esilaranti. Qualcuno però ha ipotizzato perfino che Instagram si appoggiasse a vodafone e che i disservizi fossero collegati. Per fortuna, però, l'allarme è rientrato e tutti sono tornati a postare foto e video o semplicemente a sponsorizzare prodotti nelle Stories.

Ok, instagram funziona di nuovo. Potete posare quei libri.

Cià.#instagramdown pic.twitter.com/n8WcX4Gt1c — Andrea Dianetti (@AndreaDianetti) 3 ottobre 2018

Vodafone come Instagram: mattinata di disservizi

E' sempre notizia di questa mattina che i clienti Vodafone soprattutto nel Nord - Ovest d'Italia siano completamente isolati. Il blackout che riguarda sia la linea voce che quella per la connessione internet: nello specifico, ha da subito coinvolto i clienti Vodafone di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Successivamente, secondo le varie segnalazioni, sono emersi disservizi anche a Roma e Napoli oltre che il Calabria e in Puglia. Il malfunzionamento di Instagram è durato circa un'ora, quello di Vodafone, invece, sta durando più tempo. I tecnici dell'azienda hanno però fatto sapere di essere già al lavoro per cercare di riparare il guasto il prima possibile.