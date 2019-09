Nella giornata di ieri la Apple non solo ha svelato i nuovi iPhone 11 ma, tra l'altro, ha pure annunciato, dal 1 novembre, il lancio della propria tv in streaming che rappresenta in tutto e per tutto una sfida a Netflix, leader del settore. E questo perché Apple proporrà la Tv in streaming con prezzi competitivi e precisamente a soli 4,99 euro al mese, proponendo diverse serie televisive originali.

Si chiamerà Apple Tv+.

Almeno una nuova serie televisiva al mese con Apple Tv+

Secondo quanto è stato riportato da Il Sole 24 Ore, la nuova tv in streaming di Apple dal 1 novembre sarà lanciata in ben 100 Paesi nel mondo, Italia compresa, per un servizio che garantirà l'inserimento nel palinsesto di almeno una nuova serie televisiva al mese.

L'offerta Apple Tv+, con una settimana di prova gratuita che la società di Cupertino offrirà a tutti, è molto concorrenziale se si considera che in Italia l'abbonamento meno caro a Netflix costa attualmente 7,99 euro senza HD e con un solo schermo su cui poter guardare i contenuti contemporaneamente.

Ma nello stesso tempo c'è anche da dire che, sebbene Netflix costi di più, rispetto ad Apple Tv+ il palinsesto di contenuti on demand tra cui poter scegliere è decisamente più vasto. Almeno inizialmente infatti la tv in streaming della Mela si concentrerà su un numero limitato di produzioni. L'amministratore delegato di Apple Tim Cook, nell'evento di ieri, ha inoltre reso noto che Apple Tv+ sarà gratis per un anno per tutti coloro che acquisteranno un iPhone, un iPad oppure un Mac.

Tv in streaming di Apple, la società di Cupertino punta forte sui servizi

Il lancio di Apple Tv+ rappresenta per la società di Cupertino uno dei business da far crescere in futuro al fine di rendere i bilanci sempre meno dipendenti dai ricavi generati annualmente dalla vendita degli iPhone. Già da tempo infatti Apple ha investito sul lancio di nuovi servizi sebbene, per quel che riguarda la Tv in streaming online, la concorrenza sia ampia visto che oltre a Netflix, tra gli altri, c'è pure il colosso dell'e-commerce Amazon con Prime Video.

Tra le Serie TV, che inizialmente da novembre saranno proposte da Apple, spiccano See, The Morning Show, Dickinson, For All Mankind, Helpsters, Snoopy nello spazio e Ghostwriter. Successivamente arriveranno anche le produzioni originali Servant e Truth Be Told. Oltre che con i dispositivi Apple, l'abbonamento a Tv+ sarà accessibile e fruibile, tra l'altro, con alcune smart TV Samsung e, in futuro, pure con Amazon Fire TV.

L'applicazione di riferimento è invece l'app Apple TV già preinstallata su iPhone, iPad, Apple TV e iPod touch.