Google effettuerà un cambiamento che darà più visibilità alle notizie originali: lo ha comunicato il vicepresidente per le news, Richard Gingras. Il nuovo algoritmo favorirà i contenuti inediti, reportage e inchieste che finiranno ai primi posti nelle ricerche del grande motore.

Per quanto riguarda tutto ciò che ruota attorno alle Notizie di Google Search, ci sarà un sostanzioso cambiamento che permetterà, ai contenuti per i quali redazioni e giornalisti hanno dedicato più tempo ed energie, di trovarsi ai primi posti.

Secondo Gingras, l'obiettivo del nuovo algoritmo è valorizzare il lavoro di chi arriva prima su una notizia, dando la precedenza alle storie più forti e originali.

Nuovo algoritmo per Google: priorità alle news originali

Mentre un tempo si dava più importanza alla versione più recente e completa di una notizia, con i nuovi cambiamenti, la squadra di Google Search garantirà una maggiore visibilità e un mantenimento della posizione all'originalità.

L'azienda di Mountain View, come spiega il vicepresidente, assegnerà il rating di qualità "molto alta" a quei contenuti che forniscono al lettore delle informazioni che senza quell'articolo non avrebbe mai conosciuto. Le inchieste investigative e approfondite avranno la meglio sulle altre news. Inoltre verrà tenuta presente anche la reputazione generale dell'editore dal punto di vista di original reporting e di premi ricevuti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Smartphone Google

Avrà molta importanza la storia di giornalismo d'eccellenza come anche l'assegnazione di premi prestigiosi, come il Pulitzer: si tratta di garanzie tangibili per valutazione della reputazione della testata giornalistica. La decisione presa dal grande motore di ricerca vuole organizzare nel modo più utile le ricerche degli utenti, offrendo una sempre maggiore qualità di servizio. Per calibrare e verificare la validità degli algoritmi, Google si affida ad oltre 10 mila valutatori in tutto il mondo.

Analizzando l'andamento deI sistemi si contribuisce a migliorare gli algoritmi in modo universale, come spiega Gingras, per ottenere dei risultati più validi.

L'aggiornamento del ranking vedrà ai primi posti le news con più qualità

Il top manager ha spiegato l'importanza di alcune notizie originali che sono costate molte ore di lavoro al giornalista che ha effettuato ricerche investigative. Questo genere di informazione è spesso estremamente rilevante e fino ad oggi non ha avuto lo spazio giusto all'interno della ricerca.

Nell'aggiornamento del ranking di Google Search, cioè il modo in cui sono elencati i risultati del motore di ricerca, le storie originali avranno una maggiore importanza, sia nelle pagine di Google che su Google News .