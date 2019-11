Dedicare le proprie giornate alle pulizie di casa potrebbe essere soltanto un lontano ricordo dopo l'acquisto di un robot aspirapolvere/lavapavimenti. Spesso ci si avventura nella pulizia di superfici complesse come parquet, piastrelle o laminato, magari acquistando prodotti costosi ma poco efficienti. iRobot, rinomata azienda statunitense, sta proponendo una gamma di robot in grado di svolgere in autonomia le pulizie di casa senza più utilizzare i classici scopa e straccio.

Stiamo parlando della serie Braava, che punta su uno dei prodotti più performanti sul mercato: Braava jet m6. Il robot lavapavimenti è in grado sia di rimuovere efficacemente peli di animali domestici e polvere, sia di lavare ogni tipo di superficie, anche la più "complessa" da pulire.

Recensione Braava jet m6: addio straccio e scopa

Pulire e lavare la propria abitazione con Braava jet m6 è molto più semplice e meno faticoso rispetto al classico utilizzo di scopa e straccio.

Grazie alla usa forma squadrata, Braava jet m6 riesce a pulire anche negli angoli o lungo i bordi del pavimento, spesso difficilmente raggiungibili con la classica scopa o lo straccio per la pulizia con acqua. Inoltre, facendo affidamento su dimensioni estremamente compatte, non sarà più necessario chinarsi sotto mobili o sedie per pulire il pavimento sottostante: jet m6 riuscirà a districarsi facilmente tra l'arredamento della vostra abitazione senza arrecare danni agli oggetti.

Oltre a dire addio allo sforzo fisico, acquistando un robot lavapavimenti si riuscirà ad avere una migliore e più completa pulizia della propria abitazione. Grazie alla mappatura intelligente Imprint, il robot è in grado di riconoscere tutte le stanze della casa ed è capace di tornare nei punti ancora non perfettamente puliti. In questo modo, differentemente da ciò che accade con scopa e straccio, si riuscirà ad avere una pulizia omogenea del pavimento.

Ma Braava jet m6 è anche un prodotto estremamente tecnologico, compatibile anche con Amazon Alexa e l'Assistente Google. Grazie alla sua tecnologia sarà dunque possibile "comunicare" con il robot per comunicargli quali mansioni svolgere e quando farlo. Inoltre, grazie all'app iRobot HOME, sarà possibile gestire le pulizie anche quando non ci si trova in casa, comodità che ovviamente non può essere sfruttata se si è soliti pulire casa con i tradizionali mezzi.

L'applicazione consente di tenere sotto controllo ogni stanza dell'abitazione, per tale ragione sarà possibile indicare al robot lavapavimenti cosa pulire e quando farlo, in modo da organizzare al meglio la propria giornata con un notevole risparmio di fatica e tempo.