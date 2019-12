Il sito online di Intesa Sanpaolo completamente arenato, per quasi tutta la giornata di oggi. Numerosi sono i clienti che hanno riscontrano svariate difficoltà nell'accesso al conto correnti online. Il sito dell'Istituto di credito è risultato fermo per quasi mezza giornata. Il picco delle segnalazioni di malfunzionamento è arrivato intorno alle 13,00. L’anomalia del sistema è stata registrata in modo particolare nelle città di Torino e Milano, dove si è riscontrato una maggiore operatività che ha creato un intenso intasamento nelle linee.

Molto probabilmente, l'eccessiva richiesta di collegamenti è avvenuta nelle due città, poiché, in esse è presente la sede storica dell'Istituto di credito ha mandato in crisi il sistema.

Intesa Sanpaolo bloccato il sito

Un’ulteriore verifica del malfunzionamento nei collegamenti per l'accesso online al conto corrente, è stata fatta da Repubblica, la quale, ha testato l’effettiva impossibilità al servizio di home banking di Intesa Sanpaolo. Il sistema è andata del tutto in tilt, forse per le troppe richieste d'accesso, avvenute contemporaneamente.

Il blocco è stato registrato in modo particolare nella fase di funzionamento del sito dell’Istituto di credito, che porta all'accesso online dei dati personali per autenticazione. Ferma anche l'App su smartphone. Fondamentalmente, tra le anomalie riscontrate dagli utenti, la più frequente è stata registrata nel passaggio di accesso al profilo personale. In sintesi, il sistema si bloccava al messaggio predefinito della banca: "Attendere prego". A questo punto, l'operazione del cliente era del tutto in stallo.

Problemi con il pagamento delle carte di credito

Non solo gli utenti hanno trovato un'estenuante difficoltà nei collegamenti online al proprio conto corrente, ma hanno riscontrato anche diverse anomalie legate all'uso della carta di credito per i pagamenti. Infatti, per concludere l'operazione legata agli acquisti, alcuni clienti hanno dovuto aggirare l'ostacolo che consisteva nella conferma della propria carta di credito, inviando le indicazioni inerenti al pagamento attraverso SMS.

Difficile capire il motivo del disservizio, i problemi riscontrati dai clienti sono molteplici e diversi.

L'istituto di credito ha verificato la presenza di svariate anomalie che hanno prodotto dei rallentamenti nell’accesso al sito online e App. Un ritardo che ha generato non pochi problemi tra gli utenti. Al momento, Intesa Sanpaolo ha fatto sapere che i tecnici stanno lavorando per eliminare le anomalie, riattivando la regolare operatività dei servizi d'accesso ai conti correnti.