NFON, l'unico provider di servizi Cloud PBX in Europa, è sbarcato in Italia da pochi mesi, ma nella sua breve attività ha già raccolto diverse collaborazioni, diventando sponsor d'importanti eventi e aziende come TOP - IX (consorzio specializzato nella gestione delle infrastrutture dell'internet exchange) e Salotto MIX, evento annuale sulla tecnologia (promosso da MIX - Milan Internet Exchange), che si è tenuto lo scorso 19 novembre a Milano.

Cloudya, il centralino virtuale di NFON

NFON è un'azienda tedesca, leader nella comunicazione aziendale, che vanta alle sue spalle un'attività di oltre dieci anni.

Attualmente è attiva in ben 15 paesi europei, tra cui l'Italia. È l'unico provider di servizi Cloud PBX paneuropeo e offre ai suoi clienti Cloudya, il centralino virtuale che a differenza di quello tradizionale, con una semplice connessione a internet, permette di restare sempre connessi con i propri collaboratori e clienti, senza stare per forza in ufficio. In questo modo si ottiene un miglioramento in merito alla flessibilità aziendale, che permette ai dipendenti di svolgere in qualsiasi luogo la propria attività lavorativa.

Con Cloudya si azzerano i costi d'installazione. Infatti, un centralino tradizionale prevede l'installazione di dispositivi hardware e di una linea telefonica dedicata (che poi va cablata negli uffici). Cosa che non avviene con il centralino in cloud, visto che basta semplicemente installare il software gestionale all'interno del proprio server aziendale. Quindi addio alle spese fisse di manutenzione ordinaria, in più qualsiasi malfunzionamento è a carico di NFON.

Il centralino virtuale, inoltre, dispone di alcune funzioni aggiuntive, che permettono di condividere, in contemporanea, delle informazioni provenienti da diverse fonti.

Con un semplice dispositivo elettronico (che può essere un pc, un tablet o uno smartphone) si può passare dalla semplice telefonata alla call conference, oppure instaurare un contatto diretto con il proprio cliente, attraverso un servizio di instant messagging. In questo modo si velocizza il processo risolutivo, mantenendo un alto standard di qualità dei servizi offerti, ma soprattutto in merito alla fiducia instaurata con la propria clientela.

NFON sponsor di TOP - IX e Salotto MIX

NFON dedica i suoi servizi a chi punta alla crescita e alla solidità del suo operato, per questo ha scelto di diventare sponsor di TOP - IX, consorzio che da oltre 15 anni si occupa della gestione delle infrastrutture dell'Internet Exchange, del development program, fino ad arrivare alla piattaforma streaming.

Tutti temi molto affini ai punti di forza di NFON.

Un'altra partnership è stata instaurata con il MIX (Milan Internet Exchange), che ha permesso a NFON di diventare sponsor, lo scorso 19 novembre, del Salotto Mix, un evento annuale sul mondo della tecnologia. Grazie a MIX le reti degli operatori nazionali e internazionali, possono scambiarsi efficientemente traffico IP. In questo modo, grazie alla connessione agli IXP, ci si può connettere a più reti, utilizzando un unico circuito ed evitando, così, di creare connessioni (a volte numerose) differenti.