Regalare un aspirapolvere iRobot Roomba può rivelarsi davvero utile a Natale per i vostri cari. Un compagno preciso ed efficiente per rendere più snelle le pulizie domestiche, soprattutto per quelle persone che, magari per motivi di lavoro, non hanno molto tempo da dedicare alle "faccende di casa". La scelta proposta da iRobot è ampia e variegata e si adatta a tutte le esigenze dei clienti, nel caso in cui la vostra ricerca sia improntata sul risparmio, oppure quando si sceglie di puntare un top della gamma.

Il confronto che vi proponiamo è tra due modelli della serie 600: entrambi soddisfano comunque le esigenze di una perfetta pulizia domestica che faciliti il più possibile il lavoro umano.

Roomba 606, facile ed intuitivo da utilizzare

Piccolo, ma estremamente potente e con un prezzo molto abbordabile, il Roomba 606 è un regalo che vi consente per l'appunto di non spendere molto e di avere la certezza di un prodotto di qualità. Tra i punti di forza c'è la semplicità di utilizzo: facile ed intuitivo, è capace di pulire a fondo i pavimenti e di orientarsi perfettamente tra gli ostacoli.

Il Roomba è dotato di un sistema di pulizia a tre livelli e di un efficiente sistema di navigazione. La spazzola laterale rotante e le spazzole contro-rotanti riescono a raccogliere anche le polveri più sottili, oltre ai capelli ed i peli degli animali domestici. Lo sporco raccolto va a depositarsi nel cassetto apposito munito di filtri che lo trattiene e restituisce all'ambiente un'aria salubre. Il Roomba 606, inoltre, si muove agevolmente tra gli oggetti della nostra casa grazie al sistema di navigazione iAdapt con il quale è in grado di calcolare ed adeguare il suo percorso.

Altrettanto importante è il Wall-Following grazie al quale riconosce le pareti e vi si affianca procedendo alla pulizia anche lungo il perimetro della stanza.

Roomba 671: più ostinato dello sporco, lo rimuove fino all'ultimo alone

Tra i modelli della serie 600 spicca certamente il 671, tra più sofisticati della gamma a partire dal controllo Wi-Fi tramite l'apposita app da scaricare sul vostro smartphone che vi permette di azionarlo e controllarlo a distanza. Punto di forza del Roomba in questione è la funzione Dirt Detect che vi consente altissime prestazioni in termini di pulizia domestica.

Lo sporco ostinato troverà un pulitore ancora più ostinato nella sua azione: grazie alla funzione suddetta, infatti, l'aspirapolvere iRobot si sofferma sulle parti più sporche ed inizia ad andare avanti ed indietro sull'area individuata, fino a quando non è linda. Le spazzole doppie rotanti sono dotate di un sistema antiblocco che permette al Roomba 671 di muoversi agevolmente anche su tappeti e frange senza rischiare di restare impigliato.