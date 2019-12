Tra i punti di forza dei prodotti iRobot figura certamente la capacità, da parte dell'azienda, di adattarsi a qualunque esigenza del cliente. La caratteristica che accomuna un po' tutti i modelli Roomba e Braava è quella di un'azione efficace nelle pulizie domestiche, supportata da un altissimo livello tecnologico che risulta sempre più sofisticato nei modelli più recenti e nei top della gamma. Il consiglio è quello di acquistare sia l'aspirapolvere robot che il lavapavimenti, ma è chiaro che bisogna anche andare di pari passo con le disponibilità economiche di ciascun utente.

Sotto questo aspetto, puó risultare eccellente nel rapporto qualità-prezzo un'accoppiata 'vincente' tra Roomba 606 e Braava 390t.

Qualità-prezzo: un binomio vincente

Immaginate dunque di avere, in azione praticamente combinata, un aspirapolvere robot che raggiunge e pulisce alla perfezione anche i punti più difficili della vostra casa, angoli e bordi delle pareti ed un lavapavimenti che, grazie alla sua precisione, rimuove anche le macchie più ostinate. E tutto, da parte vostra, stando comodamente seduti sul divano ed avendo speso per l'acquisto di entrambi i prodotti poco più di 600 euro.

Possibile, se mettete insieme Roomba 606 e Braava 390t, una 'combo' davvero idonea alle esigenze di una famiglia media italiana. Il modello Roomba 606 è infatti disponibile al costo di 249,90 euro, mentre il lavapavimenti Braava 390t ha un costo di 369 euro, dunque complessivi 618,50 euro. Per una pulizia automatica quotidiana, tutti i giorni.

Le caratteristiche del Roomba 606

Un potente sistema di aspirazione supportato da un filtro che trattiene anche le particelle più sottili di povere. Il Roomba 606 diventa fedele alleato delle pulizie di casa ed è consigliabile anche per chi possiede animali domestici che perdono il pelo.

Le spazzole centrali contro-rotanti ed anti-groviglio permettono al robot di raccogliere indifferentemente peli di animali domestici e capelli su qualunque superficie, tappeti compresi. Lo sporco raccolto viene conservato nell'apposito cassetto del Roomba in maniera omogenea, in tal modo non dovrà essere frequente l'operazione che farete di svuotamento dello stesso. La funzione iAdapt permette al Roomba di adattarsi a qualunque ambiente, rilevando automaticamente le parti più sporche che, ovviamente, necessitano maggiormente di azione. Una volta terminato il lavoro, il robot torna da solo nella sua stazione di ricarica.

Braava 390t, il partner perfetto di ogni Roomba

Se dunque possiedi già un Roomba, nello specifico il citato modello 606 e vuoi un pavimento che, oltre ad essere privo di polvere, emani una straordinaria lucentezza, allora il robot lavapavimenti Braava 390t è il partner perfetto di Roomba. Qualunque sia la superficie da pulire, parquet, piastrelle o laminato, l'azione di pulizia resta inalterata. Il modello iRobot in questione può essere impostato nella fase 'sweep', dunque modalità di pulizia a secco, oppure quella ad umido denominata 'mop'.

Nella sua azione adopera i panni di pulizia riutilizzabili che sono in dotazione, ma se preferite potete anche usare lo swiffer o altri panni 'usa e getta'. Semplicissimo da usare anche se non si è particolarmente avvezzi all'alta tecnologia: una delle caratteristiche dei prodotti iRobot è proprio quella di essere alla portata di tutti. Dunque dovete semplicemente premere 'start' e lui entra in azione, silenzioso ed efficiente.