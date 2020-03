In tempi di Coronavirus in cui restare a casa è un obbligo, le nuove tecnologie aiutano molto. Consentono di trascorrere del tempo rilassandosi e in alcuni casi aiutano, indirettamente, a tenere la mente attiva. È il caso di WordOn, un'app per Smartphone e tablet che sta riscuotendo un grandissimo successo.

Le regole del gioco sono molto semplici e alla portata di tutti. Si gioca uno contro uno e occorre, con le lettere date, scrivere la parola di maggior valore possibile. Vince la partita chi fa il punteggio più alto al termine del sacchetto di lettere presenti.

Ogni volta che si crea una parola si inviano lettere usate al proprio avversario. Nel formare le parole, è meglio usare anche le lettere che ci invia il nostro avversario perché sono lettere speciali che danno un bonus nel punteggio. Ogni giocatore ha a disposizione diverse lettere con cui deve formare la parola. Ogni lettera vale dei punti, da uno a otto, che concorrono a formare il punteggio totale della parola.

Il valore dei moltiplicatori e delle lettere bonus

Tra le varie possibilità che si hanno quando si disponde delle lettere con cui realizzare la parola da inviare al nostro avversario, ci sono da considerare i moltiplicatori e le lettere bonus.

Nella nostra videata in cui comporre la parole, abbiamo dei moltiplicatori: il punteggio delle lettere che si mettono in quella casella viene moltiplicato per due se c'è scritto 2xL o per tre se c'è scritto 3xL. Ovvio che se si ha, ad esempio, una G che vale 8 punti, sarebbe bene cercare di collocarla proprio in quella casella. Le lettere inviate dall'avversario, inoltre, se usate danno un bonus maggiore in termini di punti.

WordOn Hd è un gioco pensato per essere molto riflessivo, non c'è una tempistica rapida, anzi ci sono 72 ore per inviare la parola al proprio avversario. Si gioca esclusivamente con avversari reali.

Non è un gioco di velocità, le partite possono durare anche diversi giorni

Le partite possono durare anche diversi giorni, è consigliabile avere anche più partite aperte in contemporanea anche con lo stesso avversario in modo da avere una mano sempre da giocare, se lo si desidera.

Sono anche possibili aiuti come lo sbirciare le lettere del proprio avversario o quelle ancora disponibili nel sacchetto. O anche scambiare lettere con quelle dell'avversario. Queste agevolazioni si pagano con delle stelle che a loro volta si conquistano con crediti accumulati nelle sfide o con la carta di credito vera. L'applicazione di Word On è disponibile in diverse lingue: italiano, francese, tedesco, spagnolo, inglese, svedese e olandese. Sia in sistemi Apple Ios che Android. Si può scaricarla negli store ufficiali alla voce Wordon HD.