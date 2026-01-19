Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 26 al 30 gennaio, confermano, senza ombra di dubbi, che Eduardo ha scelto di tornare sulla strada della criminalità. L’uomo non solo andrà avanti senza ripensamenti, ma assumerà anche il comando della banda, occupandosi in prima persona dell’organizzazione del prossimo colpo.

Nel frattempo Eleanor Price manifesterà il desiderio di soggiornare a Palazzo Palladini, mentre tra Rosa e Damiano la crisi diventerà sempre più profonda. Riflettori puntati anche su Alberto, che riuscirà a trovare un modo per ottenere informazioni su suo figlio.

Proprio Gianluca, intanto, si mostrerà sempre più coinvolto da Anna.

Eduardo ha fretta di fare soldi

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Eduardo diventerà sempre più difficile da controllare. Il denaro si trasformerà in un’ossessione, un pensiero fisso destinato a consumarlo giorno dopo giorno.

Questa smania di guadagno finirà per mettere seriamente a rischio gli equilibri del gruppo coinvolto nei furti in gioielleria. Incapace di aspettare oltre, Sabbiese spingerà per entrare subito in azione, senza valutare le conseguenze.

Angelo e Stella al suo fianco, Rino escluso

Di fronte alla fretta e all’imprudenza di Eduardo, Rino cercherà di frenarlo chiedendo più tempo e maggiore cautela. Le sue perplessità, però, non verranno ascoltate.

Sabbiese deciderà di agire alle spalle del capo e troverà appoggio in Stella e nel fratello Angelo, pronti a seguirlo senza troppe esitazioni. I tre finiranno così per organizzare tutto all'insaputa di Rino, tenendolo volutamente fuori dal piano. Una scelta rischiosa che potrebbe avere conseguenze pesanti e trascinare tutti in una spirale sempre più pericolosa.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 26 al 30 gennaio: benvenuta Eleanor, Rosa e Damiano in crisi

Raffaele proverà a rompere il ghiaccio con Eleanor Price in modo impacciato ma sincero. A gestire davvero l’accoglienza della ricca imprenditrice americana saranno però Roberto Ferri e Marina. Eleanor resterà affascinata da Palazzo Palladini al punto da avanzare una richiesta insolita.

Raffaele si attiverà subito con entusiasmo per trovarle un appartamento nello stabile. Renato, invece, osserverà la situazione con crescente sospetto, convinto che i nuovi arrivati nascondano intenzioni poco chiare. E forse non avrà tutti i torti.

Gli ospiti americani faranno capire a Rosa quanto sia importante migliorare il suo inglese. Poco dopo, però, la donna scoprirà una verità su Damiano destinata a incrinare il loro equilibrio. Tra i due scoppierà un litigio violento che metterà seriamente a rischio la relazione.

Durante le riunioni del gruppo di sostegno per la dipendenza dall’alcol, Gianluca conoscerà Anna. Il carattere duro e schivo della restauratrice colpirà subito il ragazzo. Intanto Alberto proverà a riavvicinarsi al figlio a modo suo, con strategie discutibili, ma finirà comunque per mostrarsi soddisfatto dei piccoli passi avanti.

Bice sarà messa alle strette da Guido e Mariella, decisi a ottenere la restituzione di quanto sottratto a Cotugno. Nel tentativo di calmare gli animi, Mariella coglierà tutta la fragilità che l’amica cerca di nascondere.

L’assenza di Elena si farà sentire sempre di più in radio, creando problemi organizzativi e tensioni nello staff. La ricerca di una nuova guida diventerà una necessità urgente.

La rivalità tra Samuel e Nunzio continuerà sui social tra frecciate e provocazioni. La tensione sfocerà infine in un confronto diretto dal tono ironico e sopra le righe, destinato a lasciare il segno.