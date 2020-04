Ottime notizie per gli appassionati di gaming e Videogiochi. La Sony ha svelato nelle ultime ore i nomi dei due giochi PS Plus di maggio 2020, si tratta di Farming Simulator 19 e Cities Skylines. I giochi saranno disponibili gratuitamente per tutti coloro che sono abbonati a PlayStation Plus su PS4. Attenzione però, gli abbonati potranno riscattarli solo a partire dal tardo pomeriggio di martedì 5 maggio e saranno disponibili per tutto il mese. Fino al giorno precedente, lunedì 4 maggio, saranno ancora disponibili quelli del mese di aprile.

I due giochi e vanno a sostituire quelli del mese precedente, rispettivamente Uncharted 4: Fine di un ladro e DIRT Rally 2.0.

PlayStation Plus, i titoli gratis di maggio 2020

Farming Simulator 19 è uscito a fine 2018, la versione disponibile da maggio 2020 sarà dotata di una rivisitazione grafica grazie alla quale i giocatori potranno immergersi in una simulazione di gioco incredibilmente realistica. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione di oltre 100 brand unici, ognuno dei quali ha lavorato con la casa madre per rendere i dettagli quanto più conformi alla realtà.

Molte le novità interessanti, quali il garage e la possibilità di modificare il proprio terreno. Inoltre, bisogna considerare anche l’aggiunta di un numero di veicoli e macchinari agricoli a dir poco impressionante.

Cities Skylines - PlayStation 4 Edition è stato adattato per console proponendo un’interfaccia utente migliorata. Il gioco è stato adattato affinché i giocatori vi potessero giocare tramite l’ausilio di un controller, ma c’è di più.

Nella nuova edizione il gioco di base sarà dotato della famosa espansione After Dark, la quale permette ai giocatori di progettare le loro città per la vita notturna e attrazioni turistiche. Questa versione del gioco non è altro che un approccio moderno al suo equivalente classico, sono state introdotte nuove funzioni per rendere l’esperienza quanto più reale possibile così come alti livelli di personalizzazione.

PS Plus, ancora disponibili i giochi gratis di aprile 2020

Per chi non avesse scaricato i due titoli gratis del mese di aprile, può farlo fino a lunedì 4 maggio. Uncharted 4: Fine di un ladro, un acclamatissimo gioco d’avventura in cui il protagonista, Nathan Drake, è costretto a tornare nel mondo dei ladri alla ricerca di una cospirazione legata ad un antico tesoro dei pirati. Il secondo, per chi ama la guida spericolata, vi farà immergere in tracciati di rally alla conquista della vittoria del campionato in un’esperienza a dir poco realistica. Percorsi ardui e impegnativi, un sistema meteo in grado di condizionare intere gare e un altissimo livello di personalizzazione.

Tutto questo potete sperimentarlo cimentandovi con DIRT Rally 2.0.