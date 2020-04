Buone notizie per tutti gli appassionati del gaming e Videogiochi, Dragon Ball Z Kakarot ha rilasciato oggi, martedì 28 aprile, un nuovo DLC. La nuova espansione regala agli innumerevoli giocatori nuovi combattenti e nuovi poteri per i personaggi di Goku e Vegeta. Ma non finisce qui, fanno la loro comparsa in questa nuova aggiunta anche Lord Beerus e il suo aiutante Whis.

La nuova espansione di Dragon Ball Z Kakarot

Dragon Ball Z Kakarot offrirà una nuova avventura avente come protagonisti Goku e Vegeta.

I due si ritroveranno in un nuovo pianeta lì dove Whis deciderà di allenarli per aumentare il loro potenziale. Così facendo risveglierà un grande potere nascosto, il potere del Super Saiyan God. Ciò consentirà loro di affrontare Lord Beerus, capo di Whis e dio della distruzione, ma senza usare oggetti di supporto.

La nuova espansione è disponibile da oggi, martedì 28 aprile, su PC, PS4 e Xbox One e va sotto il nome di “A New Power Awakens Parte 1” e non è altro che un primo assaggio del Season Pass del gioco.

Tutti coloro che si cimenteranno in questa sfida avranno la possibilità di sbloccare le due trasformazioni Super Saiyan God Goku e God Vegeta, le quali potranno essere utilizzate anche nella normale modalità di gioco.

Fin qui sembra tutto estremamente facile, ma ottenere le due trasformazioni non spianerà di certo la strada. Il Dio della Distruzione dell’Universo 7, conosciuto sotto il nome di Lord Beerus, sarà tutt’altro che facile da sconfiggere.

Gli sviluppatori hanno voluto dare filo da torcere a tutti gli appassionati del gioco, dotandolo di un livello 250, e dunque alla portata solo dei giocatori più esperti.

Il DLC del gioco è disponibile da oggi solo attraverso il Season Pass. Tutti coloro i quali non lo hanno acquistato, potranno farlo entro la fine dell’anno in concomitanza dell’uscita di “A New Power Awakens Parte 2”.

Nuovo aggiornamento gratuito Card Game

L’arrivo del primo DLC del Season Pass non è l’unica cosa ad allietare gli innumerevoli giocatori. Contemporaneamente alla nuova espansione, infatti, verrà rilasciato un nuovo aggiornamento del tutto gratuito volto ad introdurre la modalità “Card Game” in Dragon Ball Z Kakarot. Essa permetterà l’accesso ad una modalità inedita che consentirà di usufruire di carte speciali nel corso delle battaglie in grado di condizionare drasticamente l’esito degli scontri. Le battaglie Card Game vengono proposte in maniera totalmente gratuita con lo scopo di alleggerire un po’ il ritmo dell’esperienza di gioco classica.

Le carte possono mutare i valori di attacco e difesa dei personaggi, le loro abilità e la forza in relazione al loro livello di esperienza. Ad ogni carta vengono associati dei valori numerici, sottoforma di punti, che ne determinano la rarità e il costo.

Dragon Ball Z Kakarot è stato rilasciato lo scorso 17 gennaio 2020 per PS4, Xbox One e PC ed è stato definito come nuovo Action RPG. Il gioco offre una storia molto più accurata del Saiyan Kakarot, conosciuto come Goku e catapulta i giocatori in una fantastica avventura in cui si possono sperimentare battaglie esagerate, completare varie missioni e creare forti amicizie, il tutto con lo scopo di proteggere la terra da spaventosi nemici.

Inoltre, Dragon Ball Z Kakarot vuole rispondere a diversi interrogativi emersi nella storia.