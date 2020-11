Nuova funzione in arrivo per l'Apple Watch: la capacità, da parte dello smartwatch di Apple, di combattere gli incubi notturni attraverso l’applicazione Nightware, già approvata dalla Food and Drug Administration (Fda), l’organizzazione statunitense che si occupa di questioni alimentari e farmaceutiche. Secondo quanto stabilito dalla Fda, la nuova applicazione lanciata dalla Apple sarebbe in grado di monitorare il battito cardiaco e i movimenti del corpo durante la fase del sonno. In questo modo sarebbe possibile controllare la fase del sonno in cui si presentano gli incubi e fermarli prima che possano disturbare un sonno tranquillo.

Come funziona Nightware

Nightware è la nuova applicazione della Apple per dormire sonni tranquilli. Il suo funzionamento si basa su un algoritmo sviluppato proprio per percepire eventuali incubi grazie a movimenti compiuti durante il sonno. Questa applicazione sarebbe in grado di interrompere gli incubi di una persona, senza svegliarla, facendo vibrare appositamente l'Apple Watch. I creatori dell’app hanno comunque ribadito che non si tratta di uno strumento che possa sostituirsi a strumenti terapeutici professionali e medici. Inoltre l’applicazione in questione deve essere utilizzata soltanto durante il sonno perché, in caso contrario, Nightware potrebbe confondere stati d’animo della veglia molto simili a quelli provati durante il sonno con incubi.

L’Apple Watch per garantire il benessere e la salute della persona

L’Apple Watch è un dispositivo che sta rivolgendo la sua attenzione proprio verso il benessere e la Salute degli utenti. Per questo motivo vengono spesso introdotti parametri medici che possono aiutare l’utente a tenere sotto controllo il suo stato di salute.

Da tempo L’Apple Watch è in grado di monitorare il battito cardiaco del soggetto. Nello specifico i modelli di Apple Watch 6 e di Watch Se sono stati predisposti anche per misurare il livello di ossigeno nel sangue. L’applicazione Nightware non è ancora presente nello store italiano, ma è già stata approvata negli Stati Uniti.

Anche se non si tratta di un dispositivo medico, potrebbe essere un valido aiuto nell'affrontare situazioni legate al benessere complessivo dell’individuo. Gli incubi sono la forma più evidente delle situazioni di stress post-traumatico che possono derivare anche da violenze fisiche o traumi psicologici. Nightware potrebbe aiutare a cancellare gli incubi legati a determinati fatti più o meno sconvolgenti vissuti dall'individuo.