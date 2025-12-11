Nell’ultima classifica annuale pubblicata da Apple, il podio delle app gratuite più scaricate (escludendo i giochi) sull’App Store statunitense nel 2025 è guidato da ChatGPT. L’intelligenza artificiale di OpenAI ha scalzato big come Threads, Google, TikTok e WhatsApp, dimostrando che l’AI non è più una nicchia, ma è diventata parte integrante della routine digitale degli americani.

ChatGPT al vertice delle app gratuite nell’App Store USA

Secondo TechCrunch, “ChatGPT is Apple’s most downloaded app of 2025 in the US”: l’app di OpenAI si piazza al primo posto tra le app gratuite più installate dagli utenti statunitensi, superando concorrenti forti come Threads al secondo posto, Google al terzo e TikTok al quarto.

È un risultato particolarmente significativo se consideriamo che nel 2024 ChatGPT era solo quarta, dietro a Temu – l’app di shopping – secondo la classifica Apple.

Il contesto: un’ascesa trainata dall’AI

Il 2025 è stato l’anno della consacrazione per ChatGPT: già a marzo era stata l’app non di gioco più scaricata a livello globale, superando Instagram e TikTok, grazie in parte alla diffusione virale della sua funzione di generazione di immagini in stile Studio Ghibli. Questo slancio ha poi trovato conferma nei dati di fine anno per il mercato U.S., con ChatGPT che ha scalato al primo posto tra le app gratuite più scaricate.

Oltre i download: performance economica impressionante

Il predominio di ChatGPT non è solo numerico, ma anche economico.

Appfigures, citata da TechCrunch e altri media, segnala che dal lancio nel maggio 2023 l’app ha generato circa 2 miliardi di dollari in spesa da parte dei consumatori, con una crescita del 673% nel 2025 rispetto all’anno precedente. A livello mondiale, gli utenti statunitensi hanno contribuito per il 38–40% di questa cifra, con una spesa media per install compresa tra i 10 e i 10 $.

Trend globali e mercato U.S.: volumi e differenze

A livello globale, le installazioni di ChatGPT raggiungono circa 690 milioni, mentre gli Stati Uniti rappresentano il 10,3% del totale. Al contempo, l’India guida per volume di download, con il 13,7%. In termini di download mensili, la media si aggira sui 45 milioni, in aumento del 180% rispetto alla prima metà del 2024.

Implicazioni e ritorno contestuale

L’ascesa di ChatGPT sugli store statunitensi riflette un cambiamento di paradigma: l’interazione conversazionale con un’AI è percepita come strumento quotidiano, prima ancora che tecnologia emergente. Superare applicazioni consolidate nella ricerca, nei social e nelle utility indica un’evoluzione dei comportamenti digitali degli utenti, che cercano risposte, creatività o supporto direttamente tramite l’AI.