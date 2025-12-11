Funziona come un consulente AI gratuito che mostra all'utente tutti i tool disponibili e quali sono i nuovi strumenti (anche quelli sperimentali) da sfruttare per ogni tipo di esigenza: si chiama Futurepedia e si presenta come una sorta di "enciclopedia vivente" delle intelligenze artificiali.

Il portale gratuito, già parecchio noto negli States, raccoglie e organizza migliaia di strumenti AI utili per ogni tipo di funzione, ed è aggiornato quotidianamente. Un ottimo alleato gestionale, dunque, che permette all'utente di scegliere gli strumenti più adatti al proprio lavoro o alle proprie particolari esigenze.

E che aggiorna costantemente la lista delle proposte disponibili.

Perché limitarsi all'uso di una sola intelligenza artificiale generica? Un'AI generica come ChatGPT, Gemini o Copilot può dare tante soddisfazioni in termini di versatilità e accessibilità. Ma parte sempre da una specializzazione limitata, dato che non può garantire funzioni avanzate in settori molto tecnici, come per esempio la finanza, l'editing video professionale o l'analisi statistica di laboratorio.

Chi vuole risultati eccellenti in compiti specialistici sa quindi di dover trovare una AI specializzata nella risoluzione di un determinato compito. E le esigenze possibili sono praticamente infinite. C'è chi usa l'AI per creare immagini e chi per generare video virali senza editare.

Altri utenti sono interessati a tool specifici per scrivere prompt o ad AI che automatizzano il lavoro su Instagram e TikTok. Ancora: c'è chi vuole strumenti automatizzati per gli investimenti o con Workflow integrato.

Come funziona Futurepedia, l'università delle AI

Futurepedia (futurepedia.io) è uno strumento che potrebbe rivelarsi assai utile per chi cerca tool per lavori professionali o di alta precisione. Il sito in questione raccoglie infatti migliaia di app e strumenti. Contenuti ben suddivisi per categorie, valutati e presentati.

Con questo sito, invece di cercare singolarmente ogni servizio, l'utente ha ora a disposizione un comodo e unico hub. Un riferimento che si dimostrerà utile specie per chi ha bisogno di testare rapidamente nuove AI senza perdere tempo.

L'affidabilità percepita è molto alta. Il sito gode infatti di recensioni molto positive su Trustpilot. La valutazione media a inizio dicembre 2025 è di 4,8/5.

La directory gratuita di strumenti AI raccoglie quindi quasi tutti gli strumenti disponibili (a pagamento e gratis) per la scrittura, le traduzioni, il design, l'automazione, il coding, la produzione di immagini, video e musica, il marketing, il customer service, eccetera. E ogni tool gode di una descrizione breve e di un link diretto al sito ufficiale. Così, per l'utente è dunque possibile scoprire ogni volta soluzioni sconosciute o meno scontate. Al tool, infatti, ogni giorno vengono aggiunti nuovi strumenti. Da qui l'interessante possibilità di restare sempre al passo con l’evoluzione, ormai rapidissima e poco prevedibile, de settore AI.

L'accesso a questo hub è completamente libero. Quindi non richiede abbonamenti. E dà anche molto spazio alle intelligenze artificiali free. Quindi, molti degli strumenti elencati sono gratuiti o sfruttabili parzialmente a costo zero. Secondo i dati forniti dal servizio su LinkedIn oltre 5 milioni di persone hanno già sfruttato la piattaforma per scoprire e integrare nuove intelligenze artificiali o app algoritmiche nel loro lavoro.