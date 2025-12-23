Negli Stati Uniti, il dibattito sullo sviluppo dell’energia eolica offshore si intreccia da anni con questioni di sicurezza nazionale, in particolare per quanto riguarda le possibili interferenze delle turbine eoliche con i sistemi radar militari e civili. Sebbene non risultino notizie ufficiali riguardanti una sospensione di 6 GW di progetti eolici offshore da parte dell’amministrazione Trump nel dicembre 2025, il tema delle interferenze radar e delle valutazioni di sicurezza rimane centrale nel confronto tra industria, autorità federali e comunità locali.

Le preoccupazioni per la sicurezza e i radar

Le turbine eoliche offshore, per la loro altezza e per la riflettività delle pale, possono generare "clutter" nei sistemi radar, ovvero segnali di disturbo che rendono più difficile identificare oggetti in movimento o possono creare falsi target. Il Dipartimento della Difesa statunitense e altre agenzie federali hanno più volte sottolineato la necessità di valutare attentamente l’impatto dei nuovi impianti eolici offshore sui radar militari e civili, soprattutto nelle aree costiere strategiche.

Negli ultimi anni, sono stati condotti diversi studi e simulazioni per comprendere meglio la portata di queste interferenze e per sviluppare tecnologie di mitigazione, come algoritmi di filtraggio adattativo e soluzioni ingegneristiche che possano ridurre l’impatto delle turbine sui radar.

Tuttavia, la piena compatibilità tra grandi parchi eolici offshore e i sistemi radar resta un tema aperto e oggetto di confronto tra le parti interessate.

Il quadro normativo e le autorizzazioni

Negli Stati Uniti, lo sviluppo dell’eolico offshore è soggetto a un complesso iter autorizzativo che coinvolge il Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), il Dipartimento dell’Interno, il Dipartimento della Difesa e altre agenzie federali e statali. Ogni progetto deve superare valutazioni di impatto ambientale e di sicurezza, incluse le analisi sulle possibili interferenze con i radar.

In passato, alcune autorizzazioni sono state temporaneamente sospese o sottoposte a ulteriori revisioni proprio per approfondire le valutazioni di sicurezza nazionale.

Tuttavia, non risultano decisioni ufficiali che abbiano portato, nel dicembre 2025, alla sospensione di 6 GW di progetti eolici offshore da parte dell’amministrazione Trump. Le notizie disponibili si concentrano piuttosto su un dialogo continuo tra industria, autorità e comunità locali per trovare soluzioni condivise che consentano lo sviluppo dell’eolico offshore nel rispetto delle esigenze di sicurezza nazionale.

Le prospettive per l’eolico offshore negli USA

L’eolico offshore rappresenta una delle principali opportunità per la transizione energetica degli Stati Uniti, in particolare lungo la costa Est, dove sono previsti numerosi progetti di grande scala. Il settore, tuttavia, deve confrontarsi con sfide tecniche, economiche e normative, tra cui proprio le questioni legate alla sicurezza dei radar e alle procedure di autorizzazione.

Il futuro dell’eolico offshore negli Stati Uniti dipenderà dalla capacità di trovare un equilibrio tra le esigenze di sicurezza nazionale e la necessità di sviluppare fonti energetiche rinnovabili. Il dialogo tra industria, autorità federali e comunità locali sarà fondamentale per superare le criticità e garantire uno sviluppo sostenibile del settore.