Prosegue il percorso della Nazionale italiana femminile di pallavolo nell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026. Dopo le vittorie ottenute contro Serbia e Turchia, le ragazze di Julio Velasco torneranno in campo domenica 24 maggio alle ore 21.00 per affrontare la Polonia nell’ultimo appuntamento del quadrangolare di Genova. Le azzurre arrivano all’incontro con grande fiducia dopo le convincenti prestazioni offerte nelle prime due uscite stagionali e proveranno a chiudere il torneo con un percorso netto davanti al pubblico ligure, protagonista finora di una bella risposta sugli spalti.

Il match tra Italia e Polonia sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Sport e in streaming su RaiPlay, mentre in abbonamento su Sky Sport e in streaming su NOW.

La vittoria contro la Turchia

Nel secondo match dell’Aequilibrium Cup l’Italia ha superato la Turchia per 3-1 (25-23, 20-25, 25-13, 25-17), al termine di una gara che ha confermato i progressi della squadra azzurra. Davanti ai 3.600 spettatori del Palasport di Genova, sold out per l’occasione, le campionesse del mondo hanno saputo reagire alle difficoltà iniziali e imporre il proprio gioco. Dopo un primo set equilibrato, deciso nel finale dai colpi di Merit Adigwe, le turche hanno trovato la reazione nel secondo parziale sfruttando un avvio molto aggressivo.

La svolta del match è arrivata però nel terzo set, dominato dall’Italia fin dalle prime azioni grazie a una partenza travolgente e a una superiorità evidente in tutti i fondamentali. Le azzurre hanno poi mantenuto alta l’intensità anche nel quarto parziale, controllando il gioco con autorità fino al definitivo 25-17 che ha certificato il secondo successo consecutivo nel torneo.

La prima volta di Antropova schiacciatrice

Tra gli aspetti più interessanti della serata c’è stato l’esperimento tattico voluto da Julio Velasco, che ha schierato Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice. La campionessa azzurra, nonostante i pochi allenamenti svolti in questa nuova posizione, ha risposto in maniera convincente, distinguendosi non solo in attacco ma anche in fase difensiva e nella gestione della seconda linea.

Ottime indicazioni sono arrivate anche da Merit Adigwe, autentica protagonista del match e costante punto di riferimento offensivo per le compagne. In avvio Velasco aveva scelto Carlotta Cambi in palleggio, Adigwe opposto, Stella Nervini e Antropova in banda, Denise Meli e Linda Manfredini al centro con Eleonora Fersino libero. Una formazione giovane e ricca di prospettive che continua a fornire segnali molto incoraggianti in vista dell’imminente inizio della Volleyball Nations League.