Un finale di stagione davvero inatteso ha scosso la Serie A, ridefinendo gli equilibri e le aspettative per la prossima Champions League. Nella notte tra il 24 e il 25 maggio 2026, il calcio italiano ha assistito a un verdetto sorprendente: Roma e Como hanno conquistato i due ambiti posti per la massima competizione europea, lasciando fuori due colossi storici come Milan e Juventus. I risultati dell'ultima giornata hanno ribaltato completamente le previsioni della vigilia, consegnando alla storia un epilogo memorabile.

Il crollo del Milan e la rinascita della Roma

La serata è stata particolarmente amara per il Milan. Allo stadio Meazza, i rossoneri avevano iniziato la partita con il piede giusto, portandosi in vantaggio grazie al gol di Saelemaekers. Tuttavia, la squadra ha subito una clamorosa rimonta da parte del Cagliari. Prima Borrelli ha pareggiato i conti con un'azione nata da calcio d’angolo, poi Juan Rodriguez ha firmato il gol del sorpasso, condannando il Milan a una sconfitta inaspettata. La delusione è stata palpabile, con i rossoneri che hanno lasciato il campo tra i fischi assordanti del proprio pubblico, vedendosi relegati all'Europa League.

Contemporaneamente, a Verona, la Roma ha saputo capitalizzare l'occasione, conquistando una vittoria fondamentale per 2-0.

Il primo gol è arrivato su rigore, trasformato da Malen dopo un fallo subito da Dybala. Nel recupero, El Shaarawy ha sigillato il risultato, chiudendo definitivamente i conti. Questa vittoria ha permesso ai giallorossi di compiere un ritorno trionfale in Champions League, dopo anni di assenza dalla competizione più prestigiosa del continente, dimostrando una prova concreta e determinata.

L'impresa storica del Como in Champions

La vera favola di questa stagione è stata scritta dal Como, protagonista di un'impresa che rimarrà negli annali del calcio italiano. La squadra lariana ha dominato la Cremonese con un netto 4-1, grazie alle reti di Jesús Rodríguez, Douvikas e una doppietta decisiva di Da Cunha.

Questa vittoria non solo ha sancito la retrocessione della Cremonese in Serie B, ma ha soprattutto regalato al Como la prima qualificazione europea della sua storia, e per giunta direttamente in Champions League. Un risultato straordinario che ha sorpreso tutti, frutto di una stagione solida e giocata senza complessi, che ha permesso al club di raggiungere un traguardo impensabile fino a poco tempo fa.

Significato e impatto sul campionato

La qualificazione del Como rappresenta una svolta epocale per il club e per l'intero panorama calcistico. Mai prima d'ora nella sua lunga storia il Como aveva avuto accesso alle coppe europee, e l'approdo diretto in Champions League è un evento di portata storica.

La Roma, d'altra parte, ha dimostrato carattere e personalità, rientrando nella massima competizione continentale con una prestazione convincente nell'ultima giornata. Al contrario, il Milan e la Juventus, club con una tradizione gloriosa e protagonisti storici del calcio italiano, si trovano ora ai margini della Champions, costretti ad accontentarsi dell'Europa League, un esito che nessuno avrebbe previsto alla vigilia. La corsa per i due posti Champions è stata incerta fino all’ultima giornata, con Milan, Roma, Como e Juventus in lotta serrata, ma il Como ha saputo sorprendere tutti con la sua costanza, mentre la Roma ha sfruttato ogni opportunità, inclusa la superiorità numerica a Verona, per chiudere la stagione con personalità.