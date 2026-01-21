Al World Economic Forum di Davos, il 20 gennaio 2026, Dario Amodei, CEO di Anthropic, ha espresso una posizione forte che ha scosso l’industria dell’intelligenza artificiale: autorizzare la vendita dei chip Nvidia H200 alla Cina è «un enorme errore», paragonabile a «vendere armi nucleari alla Corea del Nord».

Cosa è successo a Davos

Il governo statunitense ha recentemente modificato una politica restrittiva sull’export di semiconduttori avanzati, consentendo la vendita dei chip Nvidia H200 e di una linea AMD a clienti cinesi selezionati. Questi processori, pur non essendo gli ultimi modelli, conservano un'elevata potenza computazionale per l’AI, rendendo la decisione controversa.

Un paradosso tra partnership e critiche

Il commento di Amodei è particolarmente rilevante dato che Nvidia è un partner e uno dei principali investitori di Anthropic, con un impegno fino a 10 miliardi di dollari in partnership tecnologica. Nonostante questo legame strategico, Amodei ha criticato apertamente la decisione, sottolineando quella che considera una seria minaccia alla sicurezza nazionale.

Ha descritto l’AI come «una forma di cognizione, fondamentalmente intelligenza», evocando uno scenario con «100 milioni di persone più intelligenti di qualsiasi Premio Nobel», tutte controllate da un unico Paese. Il messaggio è chiaro: l’accesso a chip così potenti può accelerare significativamente lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in mani strategiche.

Rischio nazionale e implicazioni geopolitiche

L'espressione “vendere armi nucleari alla Corea del Nord” è una metafora forte per evidenziare le implicazioni di sicurezza dell’esportazione dei chip Nvidia. Amodei solleva la questione della sovranità tecnologica e della competizione geopolitica, invitando a considerare chi detiene il potere computazionale e in quali mani potrebbe finire.

L'analisi si inserisce in un contesto politico preciso: pochi giorni prima, l’amministrazione USA aveva imposto dazi del 25% sugli H200 destinati alla Cina, un segnale della crescente attenzione verso il controllo delle tecnologie strategiche.

Un equilibrio delicato tra innovazione e precauzione

L’intervento di Amodei evidenzia un dilemma sempre più urgente: la necessità di promuovere l’innovazione tecnologica nell’AI si scontra con l'esigenza di preservare vantaggi competitivi ed evitare che tecnologie sensibili vengano usate a fini autoritari o militari.

La posizione di Anthropic riflette una tensione interna: da un lato, dipende dall’hardware Nvidia per sviluppare i suoi modelli Claude; dall’altro, denuncia il rischio di accentuare tale dipendenza con una crescente esposizione geoeconomica.

Perché questa dichiarazione è importante

L’intervento di Amodei segna un punto di svolta, in cui i leader dell’AI abbandonano la riservatezza tipica degli equilibri diplomatici. Le parole pronunciate a Davos assumono valore politico ed economico, riflettendo l’urgenza di definire regole globali sull’export tecnologico.

La scelta di un tono franco – potenzialmente a costo di tensioni con un partner strategico come Nvidia – suggerisce che il settore dell’AI si sta spostando dall’innovazione all’arena della politica internazionale.

È un invito a ripensare la regolamentazione delle tecnologie dual use, dove l’AI rappresenta una risorsa potente e potenzialmente destabilizzante.

Il dibattito sollevato da Amodei è un monito sulla necessità di bilanciare progresso tecnologico e responsabilità geopolitica.