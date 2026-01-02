Clicks Technology guarda al futuro riscoprendo il passato: in vista del CES 2026, ha annunciato due novità hardware destinate a ridefinire la comunicazione mobile. Da un lato, il nuovo smartphone Clicks Communicator, dotato di tastiera fisica e caratteristiche funzionali, è pensato per chi desidera efficienza senza distrazioni. Dall’altro, il Power Keyboard, un accessorio magnetico con tastiera QWERTY e power bank integrato, è compatibile con diversi dispositivi.

Clicks Communicator: un BlackBerry 2.0 per professionisti

Il Clicks Communicator è uno smartphone Android 16 progettato per gestire messaggi, email e documenti in mobilità senza le distrazioni dei social media.

Si distingue per la tastiera fisica tattile, con funzione trackpad integrata, e il Signal Light personalizzabile, un tasto laterale con LED che segnala visivamente nuovi messaggi in arrivo e funge anche da Prompt Key per dettare testi o avviare registrazioni vocali. L’interfaccia minimalista è basata su Niagara Launcher, con accesso diretto a Gmail, Telegram, WhatsApp e Slack, evitando le app più “distrattive”.

Dal punto di vista hardware, il Communicator offre un approccio ibrido tra vintage e modernità: jack audio da 3,5 mm, slot SIM fisico + eSIM, microSD fino a 2 TB, switch tattile per modalità aereo configurabile e cover intercambiabili. Le specifiche includono connettività 5G globale, batteria da 4 000 mAh in silicio-carbonio, doppia fotocamera (50 MP con OIS posteriore, 24 MP frontale), NFC (Google Pay), Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, ricarica wireless e USB-C.

Il dispositivo misura 131,5 mm, pesa 170 g e beneficia di cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Prezzi e modalità d’acquisto rendono il Communicator un oggetto curioso: costa 499 $, ma è possibile prenotarlo con un deposito di 199 $ per bloccare il prezzo early bird di 399 $, con spedizione prevista entro fine 2026. È disponibile nei colori Smoke, Clover e Onyx, con due cover supplementari per chi paga il prezzo completo.

Power Keyboard: digitare e ricaricare

Il secondo prodotto presentato da Clicks è il Power Keyboard: un accessorio ibrido dotato di tastiera fisica QWERTY e power bank da 2 150 mAh. Si collega via MagSafe o Qi2 per ricaricare dispositivi compatibili e si connette in Bluetooth per digitare su smartphone, tablet, TV o headset AR/VR.

La tastiera ha chiavi ergonomiche, retroilluminate, e supporta la rotazione in landscape oltre a più profili Bluetooth, selezionabili tramite scorciatoie. L’app Clicks (iOS/Android) permette di personalizzare retroilluminazione, comportamento dei tasti e configurazioni avanzate, e di preservare parte dell’energia solo per la digitazione.

L’accessorio è proposto con un prezzo early bird di 79 $, in vendita da oggi con spedizione programmata per la primavera. In seguito sarà venduto a 109 $.

Un ritorno alla concretezza digitale

La strategia di Clicks è chiara: rispondere alla crescente domanda di “device consapevoli”, dove la comunicazione non coincide con il consumo passivo. Il Communicator si posiziona come secondo device di efficienza, grazie alla fisicità della tastiera e dei controlli tangibili, un antidoto all’iperstimolazione.

Il Power Keyboard amplia la portabilità del typing fisico a più contesti e dispositivi, consolidando la dualità input-utility.

La proposta gioca su due fronti complementari: da un lato rivendica la concretezza e la produttività fisica; dall’altro ridefinisce il concetto di accessorio smart, integrando energia e digitazione in un oggetto unico. In un’era mobile dominata dai touchscreen e dalla digitalizzazione estrema, Clicks reintroduce la tattilità per chi lavora, crea o semplicemente comunica con precisione.

Per chi utilizza un telefono come strumento attivo di lavoro o preferisce un secondo device che elimini frustrazione e distrazioni, il Communicator e il Power Keyboard rappresentano un’alternativa credibile, pensata e calibrata. Più di un tributo al passato, un rinascimento della concretezza digitale.