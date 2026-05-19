Google ha svelato Antigravity 2.0, l'ultima evoluzione del suo strumento di coding agentico, introducendo significative innovazioni volte a ridefinire l'interazione dei programmatori con le tecnologie di intelligenza artificiale. Questa nuova versione si arricchisce di un'app desktop completamente rinnovata, un Command Line Interface (CLI) dedicato a chi predilige l'ambiente terminale, e un SDK progettato per facilitare la creazione di flussi di lavoro personalizzati.

L'App Desktop: un centro di controllo potenziato

La rinnovata app desktop di Antigravity 2.0 rappresenta un passo avanti significativo nella gestione delle operazioni complesse.

Gli utenti possono ora orchestrare molteplici agenti e eseguire attività in background con maggiore efficienza. Questa piattaforma consente inoltre una fluida integrazione dei progetti con l'ecosistema Google, inclusi AI Studio e Firebase. La capacità di progettare flussi di lavoro personalizzati rende Antigravity 2.0 uno strumento estremamente versatile per affrontare sfide di sviluppo articolate.

Gemini 3.5 Flash: il motore dell'innovazione

Al cuore del miglioramento di Antigravity 2.0 pulsa il nuovo modello Gemini 3.5 Flash, un elemento cruciale nell'avanzamento delle capacità di intelligenza artificiale di Google. Questo modello non solo garantisce una velocità di elaborazione quattro volte superiore rispetto ai modelli d'avanguardia concorrenti, ma eleva anche le prestazioni nell'esecuzione delle funzioni agentiche e nella generazione di codice.

Il Gemini 3.5 Flash si distingue per la sua eccellenza in compiti di lunga durata e di elevata complessità, come la pianificazione e lo sviluppo di applicazioni, affermandosi come un pilastro strategico per le future soluzioni AI di Google.

Strumenti avanzati per sviluppatori

Tra le funzionalità più rilevanti dell'aggiornamento, Google ha integrato il supporto nativo per i comandi vocali, allineando l'esperienza utente di Antigravity a quella di altri prodotti Google come Gmail e Docs. Inoltre, l'introduzione del nuovo CLI tool invita i programmatori a effettuare la migrazione dal precedente Gemini CLI, promettendo un'esperienza di sviluppo più fluida e integrata. L'SDK, infine, offre ai clienti Google Cloud la possibilità di connettersi agevolmente ad Antigravity, semplificando la realizzazione di progetti su misura attraverso l'utilizzo di template agentici specifici.

Piani di abbonamento e accesso facilitato

Google ha rivisitato la sua offerta di abbonamenti AI Ultra, introducendo un piano da 100 dollari al mese che garantisce limiti di utilizzo dell'AI cinque volte superiori rispetto al piano Pro. Parallelamente, il costo del piano Ultra di fascia più alta è stato ridotto da 250 a 200 dollari. Queste modifiche riflettono l'impegno di Google nel democratizzare l'accesso alle sue tecnologie avanzate, rendendole più accessibili a un'ampia platea di sviluppatori e aziende, e confermando la volontà di offrire alte prestazioni e una maggiore flessibilità operativa nel campo dello sviluppo basato sull'intelligenza artificiale.