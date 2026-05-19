OpenAI ha annunciato nuove misure per rafforzare la trasparenza e l'autenticità delle immagini generate tramite intelligenza artificiale. L'iniziativa, diffusa il 19 maggio 2026, introduce l'adozione dello standard aperto C2PA e una watermark invisibile, SynthID, sviluppata con Google. L'obiettivo è semplificare il riconoscimento dei contenuti AI e contrastare la disinformazione.

C2PA: lo standard di provenienza

Il primo pilastro è l'implementazione dello standard C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity). Questo sistema inserisce metadati crittografici, una "firma digitale" che attesta la generazione AI dell'immagine.

Sebbene i metadati possano essere manipolati, C2PA è una base cruciale per l'affidabilità, specialmente se integrato. OpenAI lo usa già per DALL·E 3 e Sora, dimostrando il suo impegno per la chiarezza.

SynthID: la watermark invisibile e resiliente

In collaborazione con Google, OpenAI introduce SynthID, una watermark invisibile progettata per resistere alle manipolazioni. Incorporata direttamente nei pixel, è difficile da rimuovere anche dopo screenshot, ridimensionamenti o conversioni. La sua natura persistente garantisce una tracciabilità robusta, offrendo sicurezza contro tentativi di occultamento.

Un sistema complementare per maggiore resilienza

La combinazione di C2PA e SynthID crea un approccio difensivo a più livelli.

SynthID offre una durabilità superiore nelle trasformazioni, mentre i metadati C2PA forniscono informazioni dettagliate sull'origine. OpenAI ha dichiarato: "Watermarking può essere più duraturo nelle trasformazioni mentre i metadata possono fornire più informazioni di una watermark da sola. Insieme rendono la provenienza più resiliente rispetto alle singole soluzioni". Questa sinergia rende la verifica della provenienza dei contenuti AI più robusta.

Strumento di verifica pubblica

OpenAI ha preannunciato il lancio di uno strumento di verifica pubblica. Questo tool permetterà agli utenti di controllare se un'immagine è stata generata da modelli OpenAI, analizzando i segnali C2PA e SynthID. Inizialmente, sarà compatibile solo con immagini prodotte da OpenAI, ma l'azienda intende estenderne la compatibilità ad altri strumenti AI.

L'importanza strategica delle nuove misure

Queste innovazioni sono cruciali in un contesto di crescente uso di immagini AI e rischi di disinformazione. L'adozione di C2PA e SynthID è fondamentale per garantire la provenienza e l'affidabilità dei contenuti digitali. Tali iniziative anticipano i requisiti normativi, come quelli europei, e rafforzano le difese contro l'abuso delle tecnologie generative. L'approccio multilivello supera le limitazioni dei metadati, aggiungendo resistenza tramite l'incorporazione nei pixel. OpenAI dimostra un impegno concreto verso una maggiore responsabilità nell'uso dell'AI generativa, a beneficio di creatori e fruitori.