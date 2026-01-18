Una domenica di calcio, che doveva essere di festa con tanti spettatori negli stadi, si è invece trasformata nell’ennesima pagina nera per il tifo italiano. Clima avvelenato prima e durante la partite di calcio, un clima avvelenato che ha portato anche a degli scontri tra tifosi e non si è fermato fuori dallo stadio. Prima del fischio d’inizio di Bologna–Fiorentina, un momento che avrebbe dovuto unire tutti è stato rovinato da comportamenti inaccettabili. Durante il minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso, presidente viola recentemente scomparso all’età di 76 anni, dagli spalti si sono levate urla e schiamazzi che hanno spezzato il raccoglimento.

Una mancanza di rispetto grave, che ha suscitato l’immediata reazione del resto dello stadio. I tifosi presenti hanno risposto con un lungo e sentito applauso, coprendo le voci becere e ristabilendo, almeno in parte, la dignità di un momento di commemorazione che meritava silenzio e rispetto.

Scontri tra tifosi poco fa: la ricostruzione

Ma non finisce qui. Sull’autostrada A1, all’altezza di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, gruppi organizzati di tifosi di Fiorentina e Roma si sono scontrati in pieno giorno, bloccando di fatto la corsia d’emergenza e mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e famiglie in transito. L’episodio è avvenuto intorno alle 12.30, in un tratto particolarmente trafficato, trasformato per alcuni minuti in un campo di battaglia.

Oltre 200 tifosi coinvolti

Secondo le prime ricostruzioni, circa duecento persone, molte delle quali con cappucci, caschi e volti coperti, sono scese dalle auto fermate lungo l’autostrada e si sono fronteggiate armate di spranghe e oggetti contundenti. I tifosi viola erano diretti a Bologna per la partita di campionato, mentre i sostenitori giallorossi erano in viaggio verso Torino. Un incrocio casuale, ma evidentemente tutt’altro che pacifico, che ha fatto riemergere dinamiche di violenza ormai note alle forze dell’ordine.

La polizia di Bologna è intervenuta rapidamente per disperdere i gruppi e ristabilire l’ordine, evitando conseguenze ancora più gravi. In queste ore sono in corso le attività di identificazione dei responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e dei video circolati sui social.

Un lavoro complesso ma necessario, perché episodi di questo tipo non possono essere liquidati come semplici “incidenti di percorso”.

Due episodi diversi ma legati dallo stesso filo rosso: zero sportivitá e tanta violenza verbale e, purtroppo, anche fisica. Qui non c’è rivalità che tenga: c’è solo un problema serio di civiltà e responsabilità.