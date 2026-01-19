Un recente studio di mercato rivela che Threads, la piattaforma di Meta, ha superato X (ex Twitter) di Elon Musk per numero di utenti attivi giornalieri su dispositivi mobili. Questo dato segna una potenziale svolta nella competizione tra le due piattaforme social. Secondo l'analisi di Similarweb, Threads detiene ora il primato nell'utilizzo mobile, aprendo nuove riflessioni sul futuro dell'engagement in-app e sulle strategie delle aziende coinvolte.

Threads in crescita: i dati sul mobile

Al 7 gennaio 2026, Threads ha registrato 141,5 milioni di utenti attivi giornalieri su iOS e Android, superando i 125 milioni di X nello stesso segmento.

Questo sorpasso non è un evento isolato, ma il risultato di una tendenza emersa nei mesi precedenti, con una crescita costante di Threads e un calo di X.

Nei primi 13 giorni di gennaio, Threads ha mantenuto una media di 143,2 milioni di utenti mobile al giorno, contro i 126,2 milioni di X. Il sorpasso effettivo sarebbe avvenuto all'inizio di settembre, quando Threads ha superato per la prima volta X, con 130 milioni di utenti contro 129 milioni.

I fattori chiave del successo di Threads

La crescita di Threads sembra legata a una strategia di lungo termine. La piattaforma beneficia dell'ecosistema Meta, con promozioni incrociate da Instagram e Facebook che facilitano la scoperta dell'app e la fidelizzazione degli utenti.

Inoltre, l'app ha introdotto nuove funzionalità, tra cui community basate sugli interessi, filtri avanzati, messaggi diretti, post più lunghi, contenuti effimeri e sperimentazioni con giochi. Questi elementi contribuiscono a rendere l'esperienza utente più completa e diversificata.

X leader sul web

Nonostante il sorpasso su mobile, X mantiene un vantaggio significativo sul web. A metà gennaio, X ha registrato circa 145 milioni di visite giornaliere via browser, rispetto agli 8–9 milioni di Threads attraverso i suoi domini web. In questo segmento, la piattaforma di Musk conserva una posizione di forza, grazie anche alla sua presenza storica e alla familiarità degli utenti con la versione desktop.

Scenari futuri

Il sorpasso su mobile indica una preferenza crescente degli utenti per l'interazione tramite app rispetto alla navigazione web. Threads, forte di queste metriche di engagement, potrebbe attrarre maggiori investimenti pubblicitari. X, dal canto suo, dovrà ripensare la sua strategia multi-piattaforma.

Un altro fattore da considerare riguarda le controversie che hanno coinvolto X, accusata di uso improprio del suo strumento AI Grok. Queste problematiche potrebbero aver spinto gli utenti verso un'alternativa come Threads.

Il successo di Threads su mobile solleva interrogativi sul suo futuro nel panorama delle app social: riuscirà a mantenere questo slancio senza una forte presenza web?

E come reagirà X per contrastare l'ascesa del suo competitor?

Il sorpasso di Threads su mobile è un segnale di cambiamento nelle abitudini digitali e nelle strategie delle piattaforme social. Il futuro della competizione si gioca su mobile, integrazione, innovazione e fiducia degli utenti.