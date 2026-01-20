Emergent, startup con sedi in India (Bengaluru) e a San Francisco, opera nel settore delle piattaforme di sviluppo software assistite dall'intelligenza artificiale. L'azienda si concentra sul vibe-coding, un approccio che permette agli utenti di descrivere gli obiettivi da raggiungere, affidando poi a sistemi di intelligenza artificiale la generazione, il test e la distribuzione delle applicazioni.

La piattaforma di Emergent punta a rendere accessibile la creazione di applicazioni anche a chi non possiede competenze tecniche specifiche, offrendo strumenti che gestiscono backend, pagamenti, login e scalabilità in modo automatizzato.

Strategia di sviluppo e mercato

Emergent adotta un modello di sviluppo no-code che mira a democratizzare l'accesso alla tecnologia. L'obiettivo è abbattere le barriere tecnologiche e finanziarie per la creazione di applicazioni, consentendo anche a piccoli imprenditori e professionisti di lanciare soluzioni digitali senza dover ricorrere a costosi servizi di sviluppo tradizionali.

La società si posiziona in un mercato competitivo, confrontandosi con altre realtà internazionali che offrono strumenti di sviluppo software basati sull'intelligenza artificiale.

Il contesto e i trend globali

Il settore delle piattaforme AI no-code è in crescita e attira l'interesse di investitori e aziende a livello globale.

Emergent si inserisce in questo trend proponendo una soluzione che punta a semplificare e automatizzare il processo di sviluppo software, rendendolo più accessibile a una platea ampia di utenti.

La visione di Emergent è quella di contribuire a una trasformazione del paradigma dello sviluppo software, favorendo la diffusione di strumenti che permettono di realizzare applicazioni senza la necessità di competenze di programmazione avanzate.