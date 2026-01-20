Eat App, startup con sede a Dubai specializzata nella gestione delle prenotazioni per ristoranti, punta con decisione sul mercato indiano. Il 20 gennaio 2026 ha annunciato un round di Serie B ampliato da 10 milioni di dollari, guidato da PSG Equity tramite Zenchef SAS: un aumento significativo rispetto al round originario da 6 milioni del 2022, portando il totale raccolto a oltre 23 milioni di dollari.

Un focus strategico sull’India

Pur operando in più di 92 paesi e servendo oltre 5.000 ristoranti con 12 milioni di dollari in ARR, negli ultimi dodici mesi Eat App ha fatto dell’India il suo centro nevralgico, arrivando a servire oltre 2.000 ristoranti nel Paese.

Il mercato della ristorazione in India, spinto dal ritorno al dine-in, è stimato superare gli 85 miliardi di dollari entro il 2028, di cui più della metà derivanti dalle esperienze in sala, in un contesto in cui le prenotazioni sono gestite in modo frammentato da canali come Zomato, Swiggy, EazyDiner e contatti diretti.

Acquisizione di ReserveGo: scalabilità e affidabilità

Per consolidare la propria presenza sul mercato indiano, Eat App ha acquisito ReserveGo, fondata nel 2022 da Vijayan Parthasarathy. ReserveGo poteva contare sulla sua piattaforma con più di 1.000 ristoranti e, nell’ultimo anno, ha gestito in media 5 milioni di prenotazioni mensili senza downtime. Questa acquisizione rafforza la capacità operativa di Eat App e la sua penetrazione locale.

Alleanza con Swiggy: sinergie commerciali

Parallelamente, Eat App ha stretto una partnership con Swiggy, la piattaforma indiana leader nella consegna di cibo e servizi correlati. La collaborazione mira a offrire ai ristoranti una soluzione integrata per aggregare dati di prenotazione e supportare la crescita attraverso un unico punto di accesso, semplificando l’esperienza gestionale.

Il precedente di Swiggy e Dineout

La strategia di Eat App segue il percorso tracciato da Swiggy con l’acquisizione di Dineout da Times Internet nel maggio 2022. Con un network di circa 50.000 ristoranti, Dineout ha continuato a operare come app indipendente dopo l’acquisizione, permettendo a Swiggy di espandersi nella prenotazione e nell’esperienza dine-out, in concorrenza con Zomato.

Trend e impatto sul settore

La mossa di Eat App riflette una tendenza più ampia nel settore food-tech: le piattaforme cercano di offrire soluzioni end-to-end che integrino delivery, prenotazioni, dati e fidelizzazione. L’acquisizione di ReserveGo consolida l’infrastruttura tecnica e operativa, mentre l’alleanza con Swiggy apre canali commerciali cruciali. Il confronto con Zomato evidenzia come il mercato indiano stia evolvendo verso ecosistemi sempre più interconnessi.

L’espansione di Eat App in India evidenzia anche come startup focalizzate su mercati emergenti stiano attirando capitali internazionali per scalare localmente, sfruttando efficacemente acquisizioni mirate e partnership strategiche per superare la frammentazione dei canali tradizionali.

Guardando al futuro, la capacità di Eat App di integrare perfettamente la piattaforma tecnologica di ReserveGo e di consolidare l’accesso alla clientela attraverso Swiggy sarà determinante per consolidare la posizione nel mercato indiano, dominato da un consumatore sempre più abituato a servizi digitali integrati. Il vero test sarà ora trasformare questa espansione in una leadership stabile, mantenendo performance elevate e visibilità tra i ristoratori indiani.