Nuovo cambio di programmazione in casa Mediaset. I piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di premiare Far Away, che sta registrando ascolti sempre più alti su Canale 5. La serie tv ambientate in Turchia raddoppierà la sua durata a partire da fine giugno. Una nuova variazione di palinsesto che colpirà anche Tutto per la mia famiglia.

Far Away raddoppia su Canale 5

Far Away è tra le serie tv che stanno registrando ascolti record sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Alya Smith (Sinem Ünsal) e del suo cognato Cihan Albora (Ozan Akbaba) collezionano in media oltre 2 milioni di telespettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.

Un grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a prendere una decisione in merito alla messa in onda della dizi turca. Secondo quanto riportato dal portale Tutta un'altra tv, la serie tv allungherà di durata da lunedì 29 giugno. Le vicende ambientate in Turchia andranno in onda con un doppio appuntamento a partire dalle ore 14:45 fino alle 16:45.

La serie tv in onda dal 14:45 fino alle 16:45 dal 29 giugno

Le vicende con protagonisti Alya e Cihan raddoppieranno dal 29 giugno su Canale 5. Far Away allungherà la propria durata, complice la chiusura di Dentro la notizia, il programma d'informazione condotto da Gianluigi Nuzzi. Di conseguenza da fine giugno, il pubblico assisterà ad un nuovo episodio di Forbidden fruit dalle ore 14:10 fino alle 14:45, a seguire una maxi puntata di Far Away.

Dalle 16:45, invece, Mediaset ha deciso di mandare in onda una doppia puntata di Tutto per la mia famiglia, il nuovo sceneggiato turco che vede protagonisti quattro orfani.

Far Away: anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio

Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Far Away in onda dal 29 giugno al 3 luglio su Canale 5? Le anticipazioni della dizi turca raccontano che Alya e Cihan diventeranno marito e moglie. Durante la cerimonia, Sadakat dirà di volere presto un erede maschio, mettendo la coppia in imbarazzo. La notizia sconvolgerà tutti i presenti ed in particolare la sposa ed il piccolo Deniz. Sadakat recapiterà poi ad Alya tutti i suoi vestiti fatti a brandelli in seguito alla prima notte di nozze.

La protagonista, a questo punto, apparirà intenzionata a portare via suo figlio dalla famiglia Albora.

Cihan, intanto, apprenderà che sua madre aveva fatto di tutto per mandare Ecmel in carcere. Kaya, invece, pretenderà di avere un confronto con Sahin dopo aver scoperto che ha puntato un'arma da fuoco contro Hasan. Kadir proverà a fermare il ragazzo, tanto che Cihan correrà in suo aiuto per riportarlo a casa.

Infine Sadakat deciderà di togliere la proprietà della casa a Fidan e Sahin.