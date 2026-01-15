Nel settore aerospaziale, sempre più attento alla sostenibilità economica e tecnologica, EtherealX, startup indiana con sede a Bengaluru, ha compiuto un notevole passo avanti: la sua valutazione è aumentata di 5,5 volte. Questo risultato, registrato il 15 gennaio 2026, riflette l’interesse del mercato per la sua proposta di veicoli di lancio completamente riutilizzabili, una strategia definita "SpaceX‑style reuse", che supera la riusabilità parziale del Falcon 9.

Il balzo nella valutazione

EtherealX ha ottenuto una crescita di 5,5 volte nella sua valutazione, grazie alla fiducia degli investitori nella sua ambizione di riutilizzare sia il booster sia lo stadio superiore dei razzi.

Questo approccio rappresenta una rottura rispetto alla riusabilità parziale, come quella di SpaceX.

Un approccio ingegneristico differente

Dal seed round da 5 milioni di dollari annunciato nell’agosto 2024, EtherealX ha puntato su una visione ambiziosa: il medium‑lift Razor Crest Mk‑1, completamente riutilizzabile, potrà portare in orbita bassa fino a 8 tonnellate. Il modello prevede anche configurazioni expendable con capacità superiori (24,8 t) e parzialmente riutilizzabili (22,8 t), offrendo così una proposta tecnica differenziata.

L’ecosistema spacetech indiano

L’ecosistema spaziale privato indiano si sta rapidamente consolidando. Nel 2023, il settore ha raccolto 126 milioni di dollari in investimenti, con una crescita del 7% rispetto al 2022 e un aumento di circa tre volte rispetto al 2021.

Le startup attive sono oltre 200. In questo contesto, EtherealX si distingue come un player tecnologico avanzato, forte di un seed round sostenuto da vari investitori.

Nuovi investimenti in arrivo

L’interesse degli investitori non si è limitato al seed round. A dicembre 2025, EtherealX era prossima a chiudere un nuovo round da circa 20,5 milioni di dollari, co‑guidato da TDK Ventures e BIG Capital, con la partecipazione di Accel. Questo testimonia la crescente credibilità del progetto Razor Crest Mk‑1 e la sua importanza nel panorama spacetech globale.

La riusabilità integrale come vantaggio competitivo

EtherealX punta a offrire lanci a costi tra 350 e 2 000 $ per chilogrammo, un range inferiore rispetto ai 1 600‑2 000 $ per chilogrammo del Falcon 9.

Questo vantaggio economico, unito alla riusabilità del veicolo, potrebbe favorire l'accesso allo spazio e aumentare sia i lanci sia i clienti, stimati tra 10 e 15 per il volo dimostrativo previsto nel 2026.

La traiettoria di EtherealX evidenzia una tendenza: i modelli di business spaziali si stanno evolvendo verso sistemi tecnologicamente avanzati e industrialmente sostenibili. Questo potrebbe rappresentare una svolta per l’India e per il mercato globale dei lanci spaziali, offrendo un’alternativa al modello di SpaceX.