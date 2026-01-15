Microsoft ha siglato un accordo strategico con la startup indiana Varaha per l'acquisto di oltre 100.000 tonnellate di crediti di rimozione del carbonio (CDR) da qui al 2029. L'iniziativa, che rappresenta il primo offtake di biochar duraturo in Asia, rafforza l’impegno di Microsoft verso l’obiettivo di diventare carbon-negative entro il 2030.

Biochar da residui agricoli

Il progetto si concentra sulla trasformazione degli scarti di cotone in biochar, un materiale simile al carbone. Solitamente bruciati nei campi, questi residui agricoli, una volta trasformati e incorporati nel suolo, sequestrano anidride carbonica per lunghi periodi, contribuendo a ridurre l’inquinamento atmosferico causato dalla combustione a cielo aperto.

L’iniziativa coinvolge tra 40.000 e 45.000 piccoli agricoltori locali nello stato del Maharashtra.

Scalabilità e qualità della rimozione carbonica

Varaha prevede di costruire 18 reattori industriali con una durata di 15 anni, capaci di rimuovere oltre 2 milioni di tonnellate di CO₂. Microsoft ha scelto questa startup per la sua capacità di offrire crediti su vasta scala e con elevata durabilità, posizionandola come seconda a livello mondiale per quantità di biochar.

Monitoraggio digitale degli agricoltori

Microsoft ha richiesto un sistema rigoroso di monitoraggio, reporting e verifica (MRV), spingendo Varaha a sviluppare sistemi digitali su misura. La gestione di decine di migliaia di agricoltori richiede un’organizzazione logistica e una tracciabilità complesse.

Crescita e potenziale regionale

Nel 2025, Varaha ha trasformato circa 240.000 tonnellate di biomassa, producendo 55.000–56.000 tonnellate di biochar e generando circa 115.000 crediti, rispetto ai 15.000–18.000 dell’anno precedente. L’azienda punta a raddoppiare la propria capacità nel 2026, raggiungendo 250.000 tonnellate di CO₂ sequestrate. Attualmente, Varaha opera in India, Nepal e Bangladesh con 20 progetti attivi, coinvolgendo circa 150.000 agricoltori, con un potenziale di sequestro di un miliardo di tonnellate di CO₂ in 15-40 anni.

Benefici ambientali e agricoli

L’accordo promuove il miglioramento della salute del suolo tramite il ritorno del biochar, riducendo la dipendenza da fertilizzanti chimici e eliminando le pratiche di combustione in campo.

Secondo Phil Goodman, direttore del programma CDR di Microsoft, l’accordo diversifica il portafoglio di rimozione carbonica dell’azienda con soluzioni scalabili e durevoli.

Strategia globale di Microsoft

Microsoft ha accelerato la diversificazione del proprio portafoglio di rimozione carbonica, acquistando circa 22 milioni di tonnellate di crediti nel FY2024. Oltre a progetti come AtmosClear in Louisiana e C2X, l'accordo con Varaha introduce una dimensione regionale e agro‑ambientale significativa.

L’adozione di soluzioni come il biochar riflette la crescente domanda di rimozione di carbonio efficace, in un contesto di aumento delle emissioni dovuto all’espansione delle infrastrutture AI e cloud.

Con questo accordo, Microsoft rafforza la propria strategia climatica e consolida un modello replicabile che associa innovazione tecnologica, scala operativa e inclusione sociale. Varaha dimostra come l’impatto ambientale possa integrarsi con resilienza agricola e sviluppo locale.