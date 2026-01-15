Liftoff Mobile, piattaforma di performance marketing e monetizzazione per app mobili, ha depositato il modulo S‑1 per la quotazione in borsa negli Stati Uniti. Un passo significativo nel contesto del risveglio dei mercati IPO tech nel 2026.

Il filing S‑1: numeri e ambizioni finanziarie

Secondo quanto riportato, Liftoff Mobile ha presentato il proprio S‑1 martedì 13 gennaio 2026, primo passo formale verso l’IPO. Si specula su un valore raccolto potenziale pari a circa 400 milioni di dollari.

Nel periodo di nove mesi terminato il 30 settembre 2025, Liftoff ha registrato ricavi per 491,6 milioni di dollari e una perdita netta di 25,6 milioni, in peggioramento rispetto ai 7,4 milioni di perdita registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Il controllo rimane nelle mani di Blackstone, che detiene la quota di maggioranza dall’unione con Vungle nel 2021, mentre General Atlantic ha acquisito una partecipazione di minoranza nel maggio 2025.

Sottoscrittori e strategia

Il consorzio di sottoscrittori include tre banche capofila (Goldman Sachs, Morgan Stanley e Jefferies) affiancate da altri 12 istituti e tre entità finanziarie, incluso Blackstone stesso. Una struttura così ampia potrebbe indicare un forte interesse da parte degli investitori o una strategia per distribuire il rischio tra più operatori.

Valutazione

Liftoff aspira a una valutazione superiore ai 4 miliardi di dollari, inclusi i debiti, un target ambizioso che riflette la pressione sugli exit di private equity e la ricerca di liquidità da parte di Blackstone.

In passato, era già stato riferito che Blackstone stava valutando opzioni strategiche per Liftoff, inclusa una possibile vendita o IPO a una valutazione che potesse superare i 4 miliardi di dollari.

Modello di business

Liftoff opera una piattaforma AI-driven per l’acquisizione utenti e la monetizzazione di app, integrata in oltre 140.000 applicazioni e usata da oltre 1.000 inserzionisti globali, con un reach giornaliero stimato in 1,4 miliardi di utenti attivi.

Tra i punti di forza, il motore predittivo Cortex, che abilita un sistema a doppia faccia DSP‑SSP e genera un circolo virtuoso di dati e performance.

Criticità

Nonostante la crescita significativa, il modello presenta delle criticità. Le perdite si sono ampliate, anche se può vantare margini EBITDA adjusted intorno al 54‑56%.

Inoltre, gravano sul bilancio oltre 1,85 miliardi di dollari di debiti.

Liftoff si trova in un ecosistema pubblicitario mobile in rapida trasformazione, dovendo affrontare sfide legate alla privacy, alla dipendenza dalle piattaforme dominate da Google e Meta, e alla crescente integrazione verticale delle offerte.

IPO e mercato

L'operazione arriva in un momento propizio per i mercati di IPO tech, stimolati da attese di riduzione dei tassi d’interesse e rinnovato appetito al rischio degli investitori.

Per Blackstone, questa IPO rappresenta uno degli strumenti per soddisfare la domanda di liquidità dei propri investitori dopo anni con limitate opportunità di uscita.

Liftoff Mobile avvia così una nuova fase della sua evoluzione: da realtà accelerata nel mobile adtech a player pubblico.

La sfida sarà convincere il mercato della solidità del suo modello AI‑driven, mitigando i rischi legati a perdite e alta leva finanziaria. Un test cruciale per l'intero ecosistema delle tech IPO nel 2026.