Nvidia ha presentato una nuova generazione di modelli meteo basati sull’intelligenza artificiale, integrati nella piattaforma Earth‑2. Questi modelli hanno dimostrato la capacità di prevedere con notevole precisione una vasta tempesta che ha colpito le regioni statunitensi, anticipandola di diverse settimane.

Il lancio ufficiale è avvenuto il 26 gennaio 2026, in occasione del meeting dell’American Meteorological Society a Houston. Questo evento segna un progresso significativo verso una meteorologia più rapida, accessibile e democratica.

Earth‑2: velocità, accuratezza e semplicità nei nuovi modelli

Tra le innovazioni spicca il modello Earth‑2 Medium Range, basato sull’architettura Atlas. Nvidia dichiara che questo modello supera il GenCast di Google DeepMind in oltre 70 variabili meteorologiche. L’approccio di Nvidia si concentra su una maggiore semplicità architetturale, come sottolineato da Mike Pritchard, direttore della simulazione climatica in Nvidia, che ha evidenziato la transizione verso architetture transformer più scalabili e meno specialistiche.

Nowcasting e Global Data Assimilation: strumenti per il meteo in tempo reale

La suite Earth‑2 include anche un modello Nowcasting, progettato per previsioni a brevissimo termine (0-6 ore), e un sistema di Global Data Assimilation.

Quest’ultimo elabora dati da stazioni meteorologiche e palloni sonda per creare un quadro globale delle condizioni atmosferiche. Un vantaggio chiave è la drastica riduzione dei tempi di pre-elaborazione dei dati, che tradizionalmente richiedono circa il 50% del carico computazionale. Grazie all’uso di GPU, questa fase può essere completata in pochi minuti anziché ore, superando i limiti dei supercomputer tradizionali.

CorrDiff e FourCastNet3: conferme dall'AI nella previsione meteo

I nuovi modelli si affiancano a soluzioni già consolidate come CorrDiff e FourCastNet3. CorrDiff, già impiegato da meteorologi in Israele e Taiwan, utilizza simulazioni ad altissima risoluzione generate da forecast netti e coarse.

FourCastNet3, invece, modella variabili cruciali come temperatura, vento e umidità. Entrambi dimostrano l'efficacia consolidata dell'intelligenza artificiale nel campo delle previsioni meteorologiche.

Implicazioni geopolitiche e democratizzazione della meteorologia

Mike Pritchard ha enfatizzato l'importanza dell'accessibilità di questi strumenti, specialmente per i paesi con risorse limitate. La meteorologia è considerata una questione di sicurezza nazionale, e Earth‑2 mira a fornire le basi per servizi meteorologici nazionali, aziende energetiche, istituzioni finanziarie e altri enti.

Confronto con modelli globali e tendenze nel forecasting AI

Nvidia non è l'unica a operare in questo settore. Earth‑2 integra già modelli che accelerano le previsioni ad alta risoluzione, come FourCastNet tramite PhysicsNeMo, capace di generare ensemble fino a 21 giorni con un decimo del tempo e un'efficienza energetica mille volte superiore ai modelli tradizionali.

CorrDiff, inoltre, migliora la risoluzione delle immagini previsionali di 12,5 volte, con un'efficienza energetica 3.000 volte maggiore.

Parallelamente, aziende come Spire Global hanno introdotto i modelli AI‑WX e AI‑S2S sulla piattaforma Earth‑2. Questi modelli offrono previsioni probabilistiche a medio e sub-stagionale fino a 45 giorni, utilizzando dati satellitari proprietari. Funzionano 1.000 volte più velocemente dei sistemi convenzionali, aprendo nuove prospettive nei settori energetico e delle commodities.

Impatto operativo e prospettive future

Il risultato è una meteorologia potenziata dall'AI, capace di anticipare eventi estremi, aumentare l'efficienza e ridurre i costi operativi. L'adozione di Earth‑2 da parte di agenzie meteorologiche e grandi aziende sottolinea la crescente importanza dei modelli AI per la resilienza climatica globale.

Il ritorno alla semplicità architetturale, unito alla potenza di calcolo delle GPU e ai microservizi AI, rappresenta una vera svolta.

Il lancio di questa suite indica una direzione chiara: un futuro della previsione meteo in cui l'AI non è solo un complemento, ma ridefinisce i fondamenti del settore.