Dopo Brugge e Harelbeke, la campagna di classiche del nord fa tappa alla Gand - Wevelgem, storico appuntamento che anticipa Fiandre e Roubaix. La corsa ha in realtà cambiato il suo nome quest'anno, cancellando quello con cui tutti la identificano ancora nel mondo del ciclismo, "Gand - Wevelgem", con il più anonimo e complesso "In Flanders Field, From Middelkerke to Wevelgem". La corsa resta però la stessa, con le tipiche difficoltà delle classiche fiamminghe, tra muri, stradine di campagna e pavè, e l'iconico passaggio sul Kemmelberg.

Tre passaggi sul Kemmelberg

Il percorso della Gand - Wevelgem è di 240 km. La prima parte non presenta difficoltà particolari, se non la possibilità del vento, soprattutto nella zona di De Meuren. A 90 km dall'arrivo inizia la fase decisiva, con il primo passaggio sul Kemmelberg, il muro simbolo della corsa. Poco più avanti si affrontano tre tratti di sterrato, una novità inserita nelle ultime edizioni. Segue un secondo passaggio sul Kemmelberg, quindi un terzo, stavolta dal versante più difficile, quello dell'Ossario.

Da qui mancano ancora 35 km all'arrivo, senza più muri. Il percorso lascia aperta la possibilità sia ad una corsa selettiva, con un attacco nella zona dei muri, ma anche ad una soluzione con un gruppo più folto e quindi ai corridori più veloci.

Assente il campione in carica Mads Pedersen, fermato da un'influenza, il ruolo del favorito numero uno è ancora sulle spalle di Mathieu Van der Poel, reduce dal successo di Harelbeke. Tra gli altri nomi importanti spiccano anche Wout van Aert e Florian Vermeersch, due corridori che potrebbero essere tra i grandi protagonisti nella parte con i muri.

I corridori della Gand Wevelgem pic.twitter.com/FksDSsEmbx — Alessandro Cheti (@girociclismo) March 28, 2026

Lunga diretta su Eurosport per entrambe le gare

Quasi tutte le squadre hanno però portato anche un velocista, e questo vale anche per i team dei favoriti. La Alpecin ha Philipsen, la Visma schiera Brennan e la UAE punta su Molano. Ci sono anche tante altre ruote veloci: Jonathan Milan, Tobias Lund Andresen, Paul Magnier, Arnaud De Lie e Jordi Meeus.

Il ciclismo italiano punta anche su Filippo Ganna, reduce da una Sanremo sottotono, e su Matteo Trentin, molto costante su alti livelli in questo avvio di stagione.

La Gand - Wevelgem sarà trasmessa domenica 29 marzo alle 13.45 su Eurosport e sulle piattaforme di streaming collegate, Discovery Plus e HBO Max. Alle 15.40 inizierà invece la diretta della corsa femminile, che vedrà tra le favorite anche Wiebes, Balsamo e Chabbey.