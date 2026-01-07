Quilt sta innovando il settore HVAC grazie a un approccio data-driven e all’uso di aggiornamenti software over-the-air (OTA) per ottimizzare le prestazioni delle sue pompe di calore. L’azienda ha implementato una rete di unità connesse che consente di raccogliere dati operativi in tempo reale, offrendo la possibilità di migliorare il funzionamento dei sistemi installati.

Innovazione basata sui dati

La strategia di Quilt si fonda sull’integrazione di sensori avanzati e sulla raccolta di dati da una vasta base di unità installate. Questi dati vengono usati per monitorare le condizioni operative e guidare lo sviluppo di nuove funzionalità, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’affidabilità dei sistemi.

Il modello di business di Quilt prevede che i prodotti possano evolvere nel tempo tramite aggiornamenti software, offrendo ai clienti un valore aggiunto rispetto ai sistemi tradizionali, basati su test di laboratorio e aggiornamenti hardware più lenti.

Aggiornamenti da remoto

Nel settembre 2025, Quilt ha distribuito un aggiornamento software-firmware over-the-air che ha aumentato del 20% la capacità operativa delle unità installate. Questo aggiornamento ha migliorato il comfort degli utenti durante i picchi climatici estremi, senza interventi fisici o costi aggiuntivi per i clienti.

L’architettura connessa dei sistemi Quilt permette di implementare rapidamente nuove funzionalità e ottimizzazioni, rendendo il prodotto più competitivo e adattabile alle esigenze degli utenti e alle condizioni ambientali.

Verso un futuro più efficiente

L’approccio di Quilt, basato su dati e aggiornamenti continui, rappresenta una novità per il settore HVAC. L’azienda dimostra che l’adozione di tecnologie software-first e la sensorizzazione avanzata possono portare a una customer experience migliorata e a una maggiore efficienza energetica domestica.

Il percorso di Quilt suggerisce che il futuro dell’efficienza energetica passerà sempre più attraverso l’uso intelligente dei dati e la capacità di aggiornare i prodotti in modo dinamico, offrendo nuove opportunità di crescita sia per il settore, sia per i consumatori.