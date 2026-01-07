WhatsApp ha introdotto nuove funzionalità per migliorare l'esperienza di comunicazione nei gruppi, focalizzandosi su personalizzazione, efficienza e organizzazione. Dal 7 gennaio 2026, la piattaforma implementerà gradualmente tre novità principali: i member tag, i text sticker e i promemoria eventi. L'obiettivo è rendere più semplice l'identificazione dei ruoli, aumentare l'espressività dei messaggi e ottimizzare la gestione degli impegni condivisi.

Member Tag: identificare subito i ruoli

I member tag consentono a ogni utente di aggiungere un'etichetta personalizzata al proprio nome all'interno di un gruppo, come "Anna’s Dad" o "Goalkeeper", offrendo una contestualizzazione immediata.

Questa funzione, gestita autonomamente dagli utenti e non dagli amministratori, si trova nella sezione info del gruppo e può essere modificata in qualsiasi momento. È importante notare che non è consentito l'uso di simboli, link o caratteri speciali, e c'è un limite di circa 30 caratteri. Il tag è specifico per ogni gruppo e rimane associato all'account anche dopo la reinstallazione dell'app o il cambio di dispositivo.

Text Sticker: le parole diventano adesivi

La seconda novità sono i text sticker: basta digitare una parola nella funzione Sticker Search per generare un adesivo testuale personalizzato, da integrare direttamente nei propri pacchetti sticker, senza doverlo inviare prima nella chat.

Questo strumento amplia le possibilità di espressione, rendendo le conversazioni più immediate e visivamente coinvolgenti.

Promemoria Eventi: per non dimenticare nulla

La terza funzione riguarda la calendarizzazione: quando si crea un evento in una chat di gruppo, è possibile impostare promemoria personalizzati per gli invitati. In questo modo, l'organizzazione diventa più semplice, offrendo un ulteriore strumento per evitare dimenticanze o confusioni.

Funzionalità collaborative avanzate

Queste innovazioni si aggiungono alle funzioni già disponibili. WhatsApp supporta file fino a 2 GB, media HD, condivisione dello schermo, voice chat e altro, confermando il suo ruolo di piattaforma per comunicazioni complesse e collaborative.

Il rilascio dei member tag, in particolare, è stato preceduto da una fase di test nella beta Android.

I vantaggi per gruppi e comunità

Nei gruppi numerosi, come associazioni sportive, team di lavoro o comitati, i member tag facilitano l'identificazione dei ruoli, aiutando i nuovi membri a orientarsi. I text sticker rendono la comunicazione più diretta, mentre i promemoria eventi migliorano la pianificazione. Nel complesso, queste funzioni semplificano le conversazioni, migliorano la chiarezza e ottimizzano i flussi informativi.

WhatsApp si conferma una piattaforma che va oltre lo scambio di messaggi, evolvendo verso un ambiente versatile e collaborativo. La combinazione di personalizzazione (member tag), creatività (text sticker) e pianificazione (promemoria eventi) rende le chat di gruppo più funzionali. Il rilascio graduale significa che alcuni utenti potrebbero dover attendere per vedere le novità, ma l'obiettivo è chiaro: rendere le interazioni di gruppo più efficaci, visive e organizzate.