PraxisPro, startup fondata da Cam Badger e Bhrugu Giri, ha chiuso un round seed da 6 milioni di dollari guidato da AlleyCorp, con la partecipazione di FlyBridge, South Loop Ventures e Zeal Capital Partners. La notizia è stata riportata da TechCrunch il 21 gennaio 2026.

Nata nel 2023, la piattaforma ha lanciato il suo primo prodotto nel 2025: un sistema basato su small language model (SLM), ottimizzato per dati del life sciences e pensato per addestrare i team commerciali nel rapporto con i professionisti sanitari. La soluzione consente di simulare interazioni realistiche tramite agenti AI, aiutando i venditori a esercitarsi prima di incontrare i clienti, riducendo il rischio di errori e migliorando la compliance normativa.

L’obiettivo è aiutare i rappresentanti a comunicare più efficacemente, garantendo che le terapie innovative raggiungano chi ne ha bisogno.

La piattaforma per il life sciences

La piattaforma Learning Experience Platform (LXP) di PraxisPro sfrutta modelli linguistici ridotti, progettati specificamente per settori terapeutici e obiettivi commerciali individuali. I dati di performance indicano incrementi fino al 40% nei risultati di vendita, riduzioni del 50% nei tempi di onboarding e un aumento dell’85% nella fiducia dei venditori nei confronti degli healthcare provider. Il sistema offre moduli come PraxisPlay, PraxisPAL, PraxisCoach e PraxisCertifications, con simulazioni AI personalizzate, feedback immediato, scenari configurabili e materiali compliance-approved.

Il focus è sull’empowerment dei team commerciali e sulla semplificazione della formazione in contesti altamente regolamentati.

AI conversazionale e settore farmaceutico

PraxisPro si inserisce nella tendenza crescente di applicazioni AI verticali nel settore HealthTech. A differenza di piattaforme generaliste, il valore aggiunto risiede nella specializzazione nei processi regolamentati del settore farmaceutico e medicale. L’approccio con small language model consente una maggiore precisione nel linguaggio medico e nella compliance, oltre a ridurre costi e rischi associati alle soluzioni su larga scala.

La soluzione di PraxisPro integra play role basati su contenuti approvati (PRC/PRB/MLR) e monitoraggio dei progressi, offrendo metriche tangibili per sales manager e compliance leader, aumentando la fiducia e l'efficacia del team commerciale.

In un mercato dove la fiducia e l’accuratezza delle interazioni mediche sono fondamentali, questa specializzazione può rappresentare un elemento distintivo strategico.

Prospettive e impatto

Il round da 6 milioni di dollari fornirà liquidità per potenziare ricerca e sviluppo e accelerare il lancio di nuovi moduli. La piattaforma ha già registrato interesse da parte di grandi aziende del settore life sciences e, secondo alcune fonti, sono in corso trattative per nuovi contratti, anche con realtà multinazionali come Biogen.

In una fase in cui la formazione commerciale deve conciliare complessità normativa, comunicazione scientifica e velocità di apprendimento, PraxisPro si propone come ponte tra tecnologia AI e compliance farmaceutica.

Il potenziale è duplice: migliorare la performance delle vendite e garantire che i prodotti terapeutici raggiungano effettivamente i pazienti.

Con una roadmap chiara e una proposta ben definita, PraxisPro incarna il nuovo trend dell’AI verticale: strumenti conversazionali intelligenti, disegnati per i vincoli e le esigenze del life sciences. Se riesce a consolidare partnership e performance, potrebbe diventare un punto di riferimento nella formazione commerciale regolamentata.