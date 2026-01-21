In un contesto globale segnato da incertezza e volatilità dei mercati, Preply si conferma un esempio di resilienza imprenditoriale e innovazione. Il marketplace di apprendimento linguistico ha annunciato il 21 gennaio 2026 una Serie D da 150 milioni di dollari che porta la valutazione dell’azienda a 1,2 miliardi di dollari, raggiungendo lo status di unicorn: una pietra miliare significativa per una startup con radici ucraine e sede all’estero.

Un modello di successo tra sfide e redditività

Fondata nel 2012 da Kirill Bigai, Dmytro Voloshyn e Serge Lukianov, Preply ha iniziato come piattaforma per connettere tutor linguistici e studenti.

Nel tempo, ha costruito una rete che oggi supera i 100.000 tutor e serve utenti in circa 180 paesi, offrendo lezioni in oltre 90 lingue.

L’annuncio del finanziamento è accompagnato da un dettaglio significativo: Preply è EBITDA positivamente redditizia da dodici mesi. Questo equilibrio tra crescita e sostenibilità economica enfatizza la solidità del modello di business.

L'intelligenza artificiale al servizio dell'apprendimento

Una delle caratteristiche distintive di Preply è l’integrazione dell’IA al servizio del tutor umano. La piattaforma utilizza strumenti di IA per generare sintesi delle lezioni, correzioni grammaticali, esercizi personalizzati e suggerimenti utili ai tutor per preparare materiali didattici.

Questo modello, guidato dall'interazione umana ma potenziato dalla tecnologia, consente di preservare il valore della relazione educativa, evitando il rischio di spersonalizzazione.

Uno studio interno ha rilevato che il 96% degli studenti considera essenziale l’interazione umana per i propri progressi, e il 97% attribuisce alla conversazione reale un aumento della fiducia.

Il ruolo strategico della sede in Ucraina

Nonostante lo spostamento dell’hub operativo principale negli Stati Uniti, Preply continua a investire nella sua sede di Kyiv. Dei 750 dipendenti totali, circa 150 operano da Kyiv, affrontando difficoltà come blackout e attacchi. L’azienda garantisce generatori, accesso continuo a internet ed energia, e mantiene l’ufficio aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a supporto del team locale.

Il CEO Kirill Bigai ha sottolineato il legame emotivo e operativo con l’Ucraina: «Gli ucraini stanno attraversando tempi difficili, e questo sviluppa resilienza e creatività». L’esperienza collettiva ha rafforzato la cultura aziendale, rendendola più agile, coesa e creativa.

Nuovi capitali per la crescita globale

Il round è stato condotto da WestCap, società di private equity con esperienza nel supporto a marketplace globali di successo come Airbnb. WestCap offre non solo capitale, ma anche esperienza nell’accompagnare aziende verso IPO o scale-up industriali.

Pur senza definire tempistiche precise per una quotazione in borsa, Bigai riconosce il valore delle competenze messe in campo da WestCap.

Un mercato in forte espansione

Si stima che circa 1,8 miliardi di persone stiano imparando una lingua straniera, e che il mercato direct-to-consumer raggiungerà i 227 miliardi di dollari entro il 2025. Preply, in pochi anni, ha triplicato il numero di lingue offerte e di tutor disponibili.

La proposta educativa ibrida di Preply – tutor umani + IA – emerge come modello sostenibile e scalabile, in grado di soddisfare la domanda crescente di personalizzazione senza rinunciare a empatia e autenticità.

In sintesi, Preply incarna una visione che intreccia innovazione tecnologica, efficacia educativa e responsabilità sociale. Il suo successo segnala che una startup, anche in contesti difficili, può crescere in modo solido e umano.