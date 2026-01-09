La società di venture capital Andreessen Horowitz, nota anche come a16z, ha concluso un round di finanziamento da oltre 15 miliardi di dollari, portando gli asset in gestione (AUM) a superare quota 90 miliardi. Secondo il co-fondatore Ben Horowitz, questa cifra rappresenta più del 18% di tutto il capitale VC allocato negli Stati Uniti nel 2025.

Strategie di investimento: la suddivisione dei fondi

Il nuovo capitale è stato ripartito in cinque ambiti chiave: 6,75 miliardi per investimenti growth, 1,7 miliardi ciascuno per app e infrastrutture, 1,176 miliardi per “American Dynamism”, 700 milioni per biotech e healthcare, e 3 miliardi per altre strategie venture.

Questa ripartizione riflette una strategia diversificata che copre sia nuovi segmenti emergenti sia opportunità consolidate.

L'espansione globale di a16z

a16z si configura come un'operazione globale, con centinaia di dipendenti distribuiti su cinque uffici – tre in California, più New York e Washington D.C. – e una nuova sede aperta a Seoul dedicata alla pratica crypto. Il fondo intrattiene relazioni con sovrani investitori, tra cui il fondo saudita PIF tramite Sanabil Investments, e nel 2023 ha ricevuto un investimento da CalPERS (400 milioni), segnando la prima collaborazione con un fondo pensione istituzionale della California.

Il fondo “American Dynamism” e la politica

Il fondo “American Dynamism” è dedicato a settori chiave per la sicurezza nazionale e la ricostruzione industriale degli Stati Uniti, come difesa, aerospazio, sicurezza pubblica, edilizia, istruzione e manifattura.

Tra le startup supportate figurano Anduril (difesa autonoma), Shield AI (droni militari), Saronic Technologies (veicoli navali autonomi) e Castelion (missili ipersonici). Secondo la visione a16z, gli Stati Uniti potrebbero esaurire rapidamente il proprio arsenale missilistico in caso di conflitto con la Cina, e impiegare anni per ricostituirlo. Una chiave di lettura geopolitica rispetto alla tecnologia come leva strategica.

AI, infrastrutture e track record

a16z è presente lungo l’intero stack dell’intelligenza artificiale, con investimenti in infrastrutture (come Databricks), modelli di base (tra cui Mistral AI, OpenAI, xAI) e applicazioni (per esempio Character.AI). Il track record mostra successi importanti: investimenti precoci in Coinbase (IPO da 86 miliardi), Airbnb, Slack, GitHub, oltre a 115 unicorni, 35 IPO e 241 acquisizioni secondo Tracxn.

Trasparenza e implicazioni politiche

Nonostante le dimensioni del nuovo round, a16z mantiene un profilo poco trasparente riguardo ai limited partners e al DPI (distributed-to-paid-in). Inoltre, le connessioni con ambienti politici — Marc Andreessen è stato coinvolto con ambienti legati a Donald Trump ed Elon Musk, e Scott Kupor è diventato direttore dell’Office of Personnel Management — rivelano una commistione tra venture capital e policy-making.

L’assetto finanziario e la narrativa adottata — secondo la quale “il destino della nuova tecnologia negli Stati Uniti ricade anche sulle nostre spalle” — indicano un posizionamento di a16z come polo centrale della prossima ondata di leadership tecnologica americana.

Il nuovo round da 15 miliardi non è solo un fatto numerico: è l’atto di una firma che definisce orizzonti globali, politici e tecnologici. Con una scala che supera molti Stati, a16z ridefinisce il venture capital come leva geopolitica e industriale per l’America del futuro.