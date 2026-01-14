In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta rimodellando ogni aspetto della smart home, Ring, l'azienda di videocitofoni acquisita da Amazon, inaugura una nuova fase strategica: l'assistente intelligente. Durante il CES 2026 di Las Vegas, il cofondatore Jamie Siminoff ne ha illustrato le coordinate.

La visione di Ring sull'assistente intelligente

Siminoff descrive così il passaggio: “Turn AI backwards – it’s IA, it’s an intelligent assistant”. Un cambiamento di paradigma che trasforma Ring da dispositivo di sicurezza reattivo a piattaforma AI proattiva, capace di alleggerire il carico cognitivo dell’utente e offrire una presenza che anticipa bisogni e pericoli reali.

È un’evoluzione che nasce dall’emergenza: il rogo delle Palisades, che distrusse il garage dove Ring aveva mosso i primi passi, ha ispirato Fire Watch, una funzione AI che individua fumo e focolai e permette, con il contributo volontario degli utenti, la condivisione di filmati utili per la protezione civile.

Le nuove funzioni AI per la comunità e la sicurezza

Oltre a Fire Watch, presentato in collaborazione con Watch Duty, Ring ha introdotto Search Party: un sistema di riconoscimento per ritrovare animali smarriti grazie a immagini inviate dagli utenti e confrontate con le riprese video. Un'altra novità è Unusual Event Alert, che riduce il rumore di fondo delle segnalazioni, e Active Warnings, che utilizza messaggi vocali mirati per scoraggiare intrusioni in tempo reale.

L'espansione dell’ecosistema Ring

Ring non si limita al front door. Al CES 2026 ha presentato sensori hub-free – da porte e finestre a fumo, inondazioni e qualità dell’aria – basati su Amazon Sidewalk, che eliminano la necessità di un hub centralizzato e semplificano l’installazione. Inoltre, l’ecosistema si amplia includendo la Ring Appstore per integrazioni di terze parti e il Car Alarm con GPS e trailer di sicurezza mobile con video 4K, alimentazione solare e LTE, pensati per cantieri, eventi e spazi remoti.

Privacy e sicurezza: le controversie

La transizione verso un assistente intelligente non è esente da critiche. I timori riguardano la raccolta massiva di dati e le nuove intese con forze dell’ordine: accordi con Flock Safety e Axon consentono richieste di immagini/video dagli utenti.

Siminoff si difende affermando che tali richieste rimangono anonime e l’utente ha libertà di accettare o rifiutare. Tuttavia organizzazioni come l’EFF e alcuni legislatori statunitensi denunciano il ritorno a pratiche invasive che ergono Ring a strumento potenzialmente autoritario.

Dall’AI alla comunità locale, passando per la mobilità e i monitoraggi professionali, Ring disegna un orizzonte espanso. Il tema chiave è l’equilibrio tra utilità e fiducia: l’assistente intelligente promette maggiore personalizzazione, semplicità d’uso e resilienza, ma richiede trasparenza, controllo e governance dei dati.

Infine, la spinta all’innovazione di Ring riflette una visione audace: costruire non solo dispositivi, ma un assistente intelligente che lavori con te, anticipando bisogni, segnalando anomalie e garantendo una dimensione domestica sempre più connessa. Nel prossimo futuro, la sfida sarà dimostrare che questa intelligenza serve veramente gli utenti.