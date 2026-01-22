Da un articolo di TechCrunch del 22 gennaio 2026, emerge la storia di Sparkli, una learning app pensata per bambini dai 5 ai 12 anni. L'obiettivo è quello di andare oltre i modelli educativi tradizionali, sfruttando l'intelligenza artificiale generativa per creare esperienze di apprendimento interattive e coinvolgenti. L'app è frutto dell'ingegno di tre ex dipendenti di Google, provenienti anche da Area 120, che, in quanto genitori, hanno notato come strumenti come ChatGPT e Gemini non fossero adatti a spiegare concetti complessi ai più piccoli, riducendosi a semplici "muri di testo".

Come nasce Sparkli

I fondatori di Sparkli, Lax Poojary, Lucie Marchand e Myn Kang, vantano esperienze in Area 120 di Google, dove hanno sviluppato prodotti come Touring Bird e Shoploop. Il progetto nasce dalla consapevolezza che i bambini, spinti dalla loro naturale curiosità, desiderano qualcosa di più dinamico rispetto a un testo: vogliono interagire e sperimentare, ad esempio, per comprendere com'è fatto Marte o come funziona un determinato fenomeno naturale. La soluzione proposta da Sparkli trasforma ogni quesito in una vera e propria spedizione di apprendimento multimediale.

L'esperienza immersiva e multimodale

Sparkli propone percorsi di apprendimento predefiniti, ma consente anche ai bambini di formulare domande in autonomia, generando contenuti educativi in soli due minuti grazie all'AI, capace di creare media su richiesta: audio, video, immagini, quiz e mini-giochi.

Ogni percorso può essere seguito leggendo o ascoltando, introducendo un nuovo argomento ogni giorno e mantenendo alto il livello di coinvolgimento.

Pedagogia e sicurezza

Per assicurare un elevato valore educativo, Sparkli si avvale della collaborazione di esperti con un dottorato in scienze dell'educazione e intelligenza artificiale, oltre a un team di insegnanti. In termini di sicurezza, Sparkli esclude argomenti come i contenuti sessuali e adotta un approccio emotivo nel caso in cui vengano affrontate tematiche delicate come l'autolesionismo, guidando i bambini verso la consapevolezza emotiva e incoraggiandoli a parlarne con i genitori.

La scalabilità del progetto

Attualmente, Sparkli è in fase di sperimentazione in oltre 20 scuole, attraverso un istituto che comprende una rete di oltre 100.000 studenti.

Il modello prevede una prima fase di diffusione nelle scuole, con strumenti per gli insegnanti per creare compiti personalizzati, monitorare i progressi e promuovere un metodo di apprendimento simile a quello di Duolingo, basato su streak e ricompense. L'apertura al mercato consumer, con accesso diretto per i genitori, è prevista entro la metà del 2026.

Finanziamenti e obiettivi

Sparkli ha ricevuto un finanziamento pre-seed di 5 milioni di dollari, guidato dal fondo svizzero Founderful, che riconosce nell'approccio immersivo del team e nel potenziale educativo un'opportunità concreta. L'obiettivo è estendere le potenzialità delle applicazioni educative, trasformando i contenuti passivi in spedizioni attive che stimolano curiosità, autoregolazione e pensiero critico, adattandosi alle esigenze del singolo bambino.

Con Sparkli, si prospetta un futuro in cui l'apprendimento diventa un'esperienza personalizzata, plasmata dagli interessi e dalle emozioni di ogni giovane utente. Un sistema educativo che mira a trasformare lo schermo da ostacolo a porta d'accesso verso mondi interattivi, dove conoscenza e gioco si incontrano.