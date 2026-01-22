Snapchat ha introdotto un aggiornamento significativo del suo “Family Center”, la suite di strumenti pensata per aiutare i genitori a monitorare in modo più consapevole l’uso dell’app da parte dei propri figli adolescenti. A partire dal 22 gennaio 2026, grazie a queste nuove funzionalità, gli adulti possono visualizzare il tempo medio trascorso dai teen su Snapchat nell’arco di una settimana, con un dettaglio che distingue tra chat, snap, uso della fotocamera, Snap Map e contenuti di Spotlight e Stories. Inoltre, è possibile conoscere il contesto dei nuovi amici aggiunti dall’adolescente, con l’indicazione se si tratta di amici in comune, contatti salvati o membri di comunità condivise.

Queste informazioni mirano a favorire conversazioni più informate e costruttive tra genitori e figli sul tema della socialità digitale.

Snapchat e la sicurezza dei teenager

Il lancio di queste nuove funzionalità arriva a seguito di una recente risoluzione legale con un ex utente minorenne, che aveva accusato Snapchat e altri social media di favorire dipendenza e danni alla salute mentale. Snap sembra dunque adottare un approccio pragmatico, offrendo strumenti tangibili per mitigare le preoccupazioni normative e build trust con le famiglie.

Il Family Center era stato inizialmente lanciato nel 2022, consentendo già la visione dell’elenco di amici del teen e delle interazioni recenti, pur senza poter accedere ai contenuti delle conversazioni.

Negli ultimi anni, Snapchat ha progressivamente ampliato il suo arsenale di strumenti: filtri sui contenuti sensibili, notifiche di arrivo/partenza da luoghi specifici, blocco dell’accesso a My AI, e ora—con questo aggiornamento—il monitoraggio del tempo e la comprensione del “come conosce” un nuovo amico.

Il parental control digitale

Queste mosse si inseriscono in un contesto più ampio: molti grandi social, come Meta (che introdurrà un “kill switch” per le chat AI su Instagram) o TikTok (con blocchi automatici in orari specifici, ad esempio durante la cena), stanno adottando soluzioni simili per rispondere a pressioni normative e sociali crescenti.

Da un lato, queste funzionalità rappresentano un tentativo di bilanciare la privacy del teen con il bisogno dei genitori di disporre di strumenti di controllo adeguati; dall’altro, illustrano come i player tech stiano riscoprendo il valore della trasparenza e della collaborazione con le famiglie per mantenere un ambiente digitale sicuro, pur promuovendo l’autonomia degli utenti giovani.

L'impatto sulle famiglie

Dal punto di vista delle famiglie, questa novità offre una maggiore chiarezza e basi oggettive su cui avviare dialoghi costruttivi. Sapere non solo quanto tempo trascorre un teen sull’app, ma anche dove e con chi interagisce—e in che contesto—consente un approccio educativo più concreto rispetto al semplice imporsi di limiti o blocchi rigidi.

Per i regolatori, invece, il passo rappresenta una risposta alle crescenti critiche legate a potenziali danni da uso eccessivo dei social da parte dei minori. Snapchat dimostra con questa iniziativa la volontà di inserire, non a valle ma come parte integrante dell’esperienza utente, strumenti di responsabilità e trasparenza, riducendo così lo spazio per ingerenze normative più coercitive.

Guardando avanti, appare evidente che le piattaforme digitali continueranno a investire in feature di parental control sempre più sofisticate, che integrano informazioni contestuali (come le “trust signals” associati ai nuovi amici) con metriche di engagement accuratamente segmentate.

In sintesi, il recente aggiornamento al Family Center di Snapchat segna un’evoluzione nel rapporto tra adolescenti, famiglie e piattaforme digitali, mettendo al centro non solo la protezione, ma anche l’informazione, l’educazione e la fiducia reciproca.