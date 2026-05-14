Ian Crosby, già fondatore di Bench Accounting, intraprende una nuova e ambiziosa sfida con Synthetic. La startup mira a sviluppare un contabile AI completamente autonomo, capace di generare bilanci in regime di competenza senza intervento umano. Nonostante la chiusura di Bench nel 2024 e l'audacia del progetto – Crosby ammette che la visione potrebbe superare le attuali capacità tecnologiche – Synthetic ha già raccolto 10 milioni di dollari in un round Seed guidato da Khosla Ventures, con la partecipazione di Basis Set Ventures e del CEO di Shopify, Tobias Lütke.

Visione e scommessa di Khosla Ventures

L'obiettivo di Synthetic è un sistema contabile che operi in totale autonomia. Crosby è categorico: "Non rilasceremo nulla che non sia pienamente autonomo. O questo o niente". Questa filosofia mira a superare l'approccio ibrido di molte startup del settore, che ancora integrano l'intervento umano. L'investimento di Khosla Ventures, con il partner Jon Chu, si basa sulla convinzione che "le persone hanno spazio per crescere". Chu è attratto da progetti controversi, citando il successo di Parker Conrad come esempio di resilienza. La due diligence di Chu ha incluso colloqui con ex dirigenti che hanno lavorato con Crosby dopo la sua uscita da Bench. Crosby fu licenziato da Bench nel 2021; successivamente, ha fondato Teal, un'altra startup contabile, acquisita da Mercury, dimostrando un percorso di apprendimento.

Sfide tecniche e prospettive

Le sfide tecniche per Synthetic sono significative. Crosby riconosce che gli attuali modelli AI commettono ancora errori importanti nella contabilità. Il prototipo funziona per un gruppo ristretto di utenti, ma la scalabilità per una base clienti più ampia è incerta, paragonabile a un'auto a guida autonoma che può percorrere una sola strada. Tuttavia, Crosby può permettersi di attendere che i modelli fondamentali diventino più affidabili, avendo "raccolto anni di liquidità". Synthetic intende servire inizialmente solo startup AI e software, offrendo una soluzione innovativa e concreta per ridurre i costi e aumentare l'efficienza. Con un solido finanziamento e un obiettivo ambizioso, Synthetic si posiziona come un potenziale catalizzatore nell'evoluzione del settore contabile, scommettendo sull'intelligenza artificiale e sulla visione del suo fondatore.