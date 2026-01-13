Il 13 gennaio 2026, Superorganism, il primo fondo di venture capital interamente dedicato alla biodiversità, ha annunciato la chiusura del suo primo fondo con impegni di capitale per 25,9 milioni di dollari, raccolti da investitori come Cisco Foundation, AMB Holdings, Builders Vision e figure individuali quali Jeff Jordan di Andreessen Horowitz.

Superorganism si posiziona come un climate‑tech fund per la natura: l’obiettivo non è ridurre le emissioni, ma arrestare e invertire la perdita di biodiversità.

Il modello di Superorganism a sostegno della natura

Superorganism, lanciata nel 2023 da Kevin Webb e Tom Quigley, è nata con una missione chiara: sostenere startup che affrontano direttamente la crisi della biodiversità. Il suo primo fondo si concentra su tre macro-categorie di investimento: società che contrastano l’estinzione, aziende che operano all’intersezione tra cambiamento climatico e biodiversità, e strumenti tecnologici a supporto dei conservazionisti.

Il fondo impiega ticket tra 250.000 e 500.000 dollari in startup in fase pre‑seed e seed, e destina il 10% dei propri profitti a iniziative di conservazione, un impegno concreto verso un modello di finanza che reinveste nella natura.

Investimenti e strategie del fondo

Finora Superorganism ha investito in 20 startup, con l’obiettivo di arrivare a un portafoglio di circa 35 aziende per questo fondo. Tra le società sostenute spicca Spoor, che utilizza visione artificiale per monitorare il movimento degli uccelli e minimizzare l’impatto delle turbine eoliche, un esempio di tecnologia abilitante a beneficio sia della biodiversità sia dell’industria energetica.

Altri esempi emblematici sono Funga — che promuove una crescita del 64% nelle piantagioni grazie al ripristino del microbioma del suolo — e Inversa Leathers, che trasforma specie invasive come il pesce leone e la python birmana in pelli di lusso, offrendo un doppio impatto tra conservazione e mercato di lusso.

L’impatto del venture capital sulla biodiversità

Il fondo riflette una visione audace: usare il venture capital come leva per generare impatti rapidi e su scala, analogamente al modello tipico del climate tech. Webb definisce il fondo “come un climate‑tech fund, ma per la perdita di natura”. Quigley sottolinea l’importanza di creare un portafoglio diversificato per mostrare quali aziende “nature‑positive” possano prosperare attraverso modelli di business solidi.

Questo approccio è strategico anche nel coltivare nuovi investitori: Superorganism si propone come pioniere in un asset class ancora poco esplorata, con la speranza che la sua esperienza stimoli l’ingresso di altri fondi dedicati alla biodiversità.

Le ragioni economiche e politiche

Il modello di Superorganism risponde a una dinamica più ampia: secondo analisi recenti, le startup della biodiversità raccolgono in media meno capitali rispetto a quelle climate‑tech (circa 3,2 Mln $ contro 6,6 Mln $), ma attirano investitori più orientati al valore sociale e ambientale. La creazione di un fondo specializzato contribuisce a colmare questo divario.

Obiettivi e prospettive per il futuro

Il successo di Superorganism sarà valutato non solo in termini finanziari, ma anche per la sua capacità di costruire un modello replicabile: se in 10 anni rimarrà l’unico fondo focalizzato sulla biodiversità, avrà fallito, affermano i suoi fondatori.

Il fondo dimostra che è possibile coniugare logica di mercato e obiettivi ecologici: sostenibilità digitale, AI applicata alla natura, economia circolare e biotecnologie verdi trovano un habitat favorevole per nascere e crescere.

In un panorama finanziario in cui la biodiversità è spesso trascurata, Superorganism traccia una rotta concreta: quella di una finanza innovativa, consapevole e orientata a costruire un futuro in cui l’economia può prosperare solo se la natura è rigenerata.