Spotify introduce due nuove funzioni per aumentare l'interazione tra gli utenti: Listening activity e Request to Jam, integrate nella piattaforma di messaggistica. L’obiettivo è ridurre la dipendenza da strumenti esterni, favorendo una maggiore permanenza degli utenti all’interno dell’app.

Condivisione in tempo reale con Listening Activity

La Listening activity è una funzione opzionale che permette di visualizzare, nella sezione Messaggi, cosa stanno ascoltando i propri amici in tempo reale. Disponibile nella schermata principale delle chat e nell’elenco a lato, consente di avviare il brano, salvarlo nella libreria, accedere al menu contestuale o reagire con emoji, tutto con un semplice clic.

L’attivazione è semplice: si attiva da Impostazioni > Privacy e social, e solo i contatti con cui si sono già scambiati messaggi possono vedere l’attività.

Si tratta di un'evoluzione del percorso iniziato con il lancio dei Messaggi nel 2025, che ha già visto lo scambio di milioni di conversazioni audio.

Ascolto sincronizzato con Request to Jam

La seconda novità è Request to Jam, che consente agli utenti Premium di inviare richieste di ascolto sincronizzato direttamente da una chat. Se la richiesta viene accettata, l’altra persona diventa host della sessione Jam: entrambi possono aggiungere brani a una coda condivisa, ascoltare insieme e conversare in tempo reale. La funzione include suggerimenti musicali basati sui gusti comuni e mostra i nomi utente e le foto del profilo dei partecipanti.

Gli utenti che non hanno un abbonamento Premium possono unirsi solo se invitati.

Disponibilità e obiettivi delle nuove funzioni

Entrambe le funzionalità sono in distribuzione su iOS e Android nei mercati con supporto a Messaggi e saranno disponibili entro i primi di febbraio 2026. Possono essere utilizzate dagli utenti sopra i 16 anni, ma l’avvio di Request to Jam è riservato agli abbonati Premium. Questo aggiornamento segue il lancio di Messaggi nel 2025, che ha rappresentato il primo passo verso una maggiore socializzazione all’interno dell’app.

Più condivisione e coinvolgimento su Spotify

Queste funzionalità mirano a facilitare la scoperta musicale, a rafforzare il senso di condivisione e a trattenere gli utenti all’interno dell’app.

Listening activity trasforma la musica in un ponte tra le persone, mentre Request to Jam trasforma l’ascolto in un’esperienza condivisa. Ridurre il ricorso a piattaforme esterne può migliorare la retention e incentivare l’upgrade verso Premium.

La gestione della privacy, attraverso l’opt‑in e la selezione dei contatti, riduce i rischi di condivisioni indesiderate, bilanciando socialità e controllo personale.

Spotify sta evolvendo da semplice player audio a hub sociale per la scoperta e la condivisione sonora, con l'obiettivo di rendere l’esperienza musicale più dinamica, partecipata e immersiva.

L'azienda punta a connettere maggiormente gli utenti, arricchendo l’ascolto con l'interazione.