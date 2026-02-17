Airbnb ha annunciato il 17 febbraio 2026 l’estensione globale della funzione Reserve Now, Pay Later. Questa innovazione consente agli utenti di prenotare un soggiorno senza effettuare pagamenti immediati, saldando l’importo dovuto solo poco prima della data del check-in. Dopo un lancio iniziale negli Stati Uniti, le opzioni con politiche di cancellazione “moderata” o “flessibile” sono ora disponibili a livello mondiale, migliorando l’accessibilità e la flessibilità nella pianificazione dei viaggi.

Origine e meccanismi finanziari

La funzione Reserve Now, Pay Later è stata introdotta negli Stati Uniti nell’estate del 2025, applicabile a prenotazioni con politiche di cancellazione definite “moderate” o “flessibili”.

Gli utenti sono tenuti a saldare l’intero importo prima della scadenza del periodo di cancellazione gratuita. Questo meccanismo permette agli host di riottenere la disponibilità dell’immobile in caso di disdetta. Airbnb ha già sperimentato in passato soluzioni di pagamento differito: nel 2018 era possibile versare un acconto del 20% o 50%, mentre nel 2023 è stata avviata una collaborazione con Klarna per offrire pagamenti rateali in quattro soluzioni.

Fattori di crescita e impatto sulle prenotazioni

Durante il quarto trimestre del 2025, l’introduzione di questa funzionalità ha favorito un aumento significativo delle notti prenotate. Ha contribuito ad allungare i booking lead time (i tempi medi tra la prenotazione e il soggiorno) e ha stimolato la prenotazione di immobili di dimensioni maggiori, incluse case con quattro o più camere da letto.

Ciò ha comportato un incremento del Daily Rate Medio. Airbnb stessa ha indicato questa funzione tra i principali motori della migliore performance trimestrale registrata nell’anno.

Dati sull’adozione e il comportamento degli utenti

La funzione Reserve Now, Pay Later ha registrato un tasso di adozione del 70% tra le prenotazioni che ne avevano i requisiti. Un sondaggio condotto da Airbnb in collaborazione con Focaldata ha rivelato che il 60% dei viaggiatori considera un’opzione di pagamento flessibile un fattore molto importante nella scelta della sistemazione. Inoltre, il 55% degli intervistati ha dichiarato che utilizzerebbe tale opzione se fosse disponibile.

Effetti sulle cancellazioni e implicazioni per gli host

Si è osservato un leggero aumento del tasso di cancellazione medio, passato dal 16% al 17% nel trimestre di applicazione della formula, in particolare tra gli utenti che hanno scelto la prenotazione senza acconto. Tuttavia, Airbnb sottolinea che tale incremento non è considerato “materiale” rispetto al trend generale delle disdette. Questa flessibilità, pur favorendo le vendite, introduce una maggiore volatilità nel rapporto tra prenotazioni effettuate e cancellazioni successive, un aspetto da monitorare attentamente per gli host.

Espansione globale e strategie di mercato

Dal 17 febbraio 2026, la piattaforma ha esteso la disponibilità di queste modalità di prenotazione a livello globale, eliminando le barriere geografiche e garantendo continuità nell’accesso alla funzionalità.

In un mercato sempre più orientato alla flessibilità da parte dei consumatori, Airbnb rafforza la propria proposta di valore integrando soluzioni finanziarie agili e in linea con le moderne esigenze di viaggio. L’espansione globale rappresenta inoltre una leva strategica per attrarre prenotazioni in mercati con dinamiche stagionali specifiche o con potenziale turistico emergente, consentendo ai viaggiatori di pianificare senza un esborso immediato.

Prospettive future

L’ampia adozione della funzione Reserve Now, Pay Later suggerisce che le opzioni di pagamento rateale potrebbero diventare un elemento strutturale dell’offerta della piattaforma. In futuro, Airbnb potrebbe implementare strumenti aggiuntivi, come promemoria automatici, garanzie o assicurazioni integrate, per ottimizzare ulteriormente il bilanciamento tra volume di vendite e stabilità finanziaria per host e azienda.

Questo sviluppo si inserisce nel più ampio trend globale del Buy Now, Pay Later, che sta ridefinendo il commercio digitale attraverso soluzioni di credito flessibile. L’estensione globale di Reserve Now, Pay Later segna un passo significativo verso un’esperienza di viaggio e prenotazione più fluida e accessibile, richiedendo un monitoraggio costante degli equilibri tra accessibilità, gestione delle cancellazioni e fiducia reciproca tra viaggiatori e host.