Infosys e Anthropic hanno annunciato una partnership strategica per lo sviluppo di agenti AI enterprise, con un focus specifico su settori altamente regolamentati quali telecomunicazioni, servizi finanziari, manifattura e sviluppo software. L'iniziativa, che avrà inizio il 17 febbraio 2026, prevede l'integrazione dei modelli Claude e Claude Code di Anthropic con la piattaforma Topaz di Infosys. L'obiettivo è automatizzare flussi di lavoro complessi, migliorando al contempo la governance, la trasparenza e la compliance dei processi aziendali.

Agentic AI per processi complessi

Il fulcro di questa alleanza è la creazione di sistemi di agentic AI. Questi agenti autonomi sono progettati per eseguire compiti multi-step, come la gestione di reclami, la generazione e il test di codice, o le revisioni di conformità. Utilizzando strumenti come il Claude Agent SDK, opereranno in modo persistente su workflow estesi, superando i limiti dei tradizionali approcci one-shot.

Avvio nelle telecomunicazioni, poi espansione settoriale

La collaborazione prenderà avvio nel settore delle telecomunicazioni con l'istituzione di un Anthropic Center of Excellence. Questo centro sarà dedicato alla progettazione e all'implementazione di agenti AI per casi d'uso specifici.

Successivamente, l'iniziativa si estenderà ad altri settori chiave: nei servizi finanziari, si concentrerà sulla gestione dei rischi e sulla reportistica di compliance; nella manifattura, sull'accelerazione del design e delle simulazioni; nello sviluppo software, sull'utilizzo di Claude Code per la scrittura, il test e il debug del codice.

Oltre l'automazione: governance e fiducia

La partnership mira a superare il semplice aumento di efficienza per generare un impatto trasformativo. Infosys e Anthropic intendono combinare la profonda conoscenza del dominio industriale, l'intelligenza artificiale all'avanguardia e una solida ingegneria per offrire soluzioni unificate. L'obiettivo è promuovere un'adozione responsabile dell'AI in contesti regolati, ponendo l'accento sulla trasparenza e l'affidabilità dei sistemi, aspetti cruciali per settori come telecomunicazioni, finanza e manifattura.

Competenze interne per un know-how replicabile

Infosys applicherà inizialmente la tecnologia ai propri processi interni. Claude Code è già impiegato all'interno della sua Exponential Engineering organization per sviluppare competenze e best practice. Questo approccio interno permetterà di trasferire un solido know-how operativo ai progetti dei clienti, garantendo una scalabilità modulare dell'iniziativa.

Mercati in rialzo dopo l'annuncio

L'annuncio della partnership ha avuto un impatto positivo immediato sui mercati finanziari. Le azioni Infosys hanno registrato un rialzo fino al 5% sulla BSE, raggiungendo un picco di ₹1.431, mentre gli ADR statunitensi hanno segnato un +3,9%. Questo slancio avviene in un contesto di volatilità per i titoli tecnologici, influenzato dalle preoccupazioni sull'impatto dell'automazione sui servizi IT tradizionali.

In sintesi, la collaborazione tra Infosys e Anthropic segna un passo significativo verso la maturazione dell'AI enterprise. L'integrazione tra agentic AI e competenza settoriale apre la strada a una nuova generazione di soluzioni capaci di gestire processi complessi e regolamentati in modo autonomo e affidabile, combinando innovazione, governance e rigore funzionale per trasformare le infrastrutture operative aziendali in maniera sostenibile e responsabile.