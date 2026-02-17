La giovane startup Ricursive Intelligence ha annunciato un traguardo straordinario: aver raccolto 335 milioni di dollari a una valutazione di 4 miliardi in appena quattro mesi dalla sua fondazione. Un’ascesa repentina guidata da una vision chiara e un pedigree tecnico di rilievo.

Il background dei fondatori

Alla guida di Ricursive ci sono Anna Goldie (CEO) e Azalia Mirhoseini (CTO), entrambe ex‑ricercatrici di Google Brain. La loro collaborazione, iniziata a Stanford, ha già prodotto AlphaChip, un sistema di AI in grado di generare layout per chip — un processo che richiede normalmente mesi — in pochi minuti.

Questo sistema è impiegato in quattro generazioni di TPU di Google.

Il modello tech‑infrastrutturale: AI che progetta chip

Ricursive non sviluppa chip, ma metodi per progettarli automaticamente usando AI. L’approccio combina reinforcement learning, segnali di ricompensa e modelli linguistici avanzati per gestire dall’impaginazione dei componenti alla verifica funzionale. Ogni progetto di chip successivo beneficia dell’apprendimento dei precedenti, creando un ciclo di miglioramento continuo.

La raccolta fondi e la crescita esplosiva

Nel giro di pochi mesi la startup ha chiuso un seed round da 35 milioni di dollari guidato da Sequoia, seguito da una Serie A da 300 milioni a una valutazione di 4 miliardi, con la partecipazione di Nvidia, AMD e Intel.

Complessivamente, la somma raccolta ammonta a 335 milioni in circa quattro mesi dalla nascita.

Il contesto: fiducia negli investimenti infrastrutturali

La traiettoria di Ricursive riflette la tendenza dei capitali verso infrastrutture AI fondamentali, non applicazioni generiche. I venture investor privilegiano startup tecnicamente profonde con ROI a lungo termine, non narrative di consumo. In questo mercato, soprattutto chi opera alla base del computing AI può scalare rapidamente valori miliardari.

Un confronto con i competitor

Ricursive compete in un ecosistema affollato. Startup simili, come Unconventional AI di Naveen Rao, hanno già raccolto centinaia di milioni a valutazioni analoghe, mentre la startup omonima Recursive di Richard Socher è in trattativa per raggiungere valutazioni da 4 miliardi.

La convergenza è sul concetto di «AI-infrastruttura» come pilastro dell’evoluzione tecnologica.

Gli scenari futuri e le sfide tecniche

Il problema cruciale è trasformare la hype in silicio fungibile. Finora la credibilità della startup poggia sulla reputazione dei fondatori e sugli algoritmi AlphaChip. Per consolidare la sua posizione, occorrerà dimostrare risultati tangibili: prototipi reali, partnership, contratti enterprise e — idealmente — miglioramenti misurabili in tempi, costi, efficienza e performance nel design di chip.

Se questi risultati arriveranno, Ricursive potrebbe diventare centralissima nella coevoluzione tra modelli e hardware, accelerando non solo la produzione di chip, ma il progresso stesso dell’intelligenza artificiale.

Nel complesso, il balzo da seed a valutazione di 4 miliardi in 120 giorni non è un exploit occasionale: è un segnale. Indica che nell’ecosistema AI contemporaneo la fiducia nel potenziale tecnologico può superare le metriche tradizionali, purché dietro ci sia una roadmap credibile e un team capace di eseguirla.